Milanović: Prvi ću podržati lockdown, ali ne policijski sat

ZAGREB - Ako mi netko spomene policijski sat, strpao bih ga u maricu, jer policijski sat je jednako pucnjava, jednako pritvaranja, jednako enormne kazne, izjavio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Nakon učestvovanja na obilježavanju 30. godišnjice Socijaldemokratske partije, predsjednik Republike Hrvatske u izjavi za medije osvrnuo se na aktualnu korona-krizu u Hrvatskoj, pri čemu je ponovio svoju poruku kako je riječ o virusu koji je opasan samo za starije ili za bolesne osobe.

"Ovo će proći, bile su i ranije epidemije, umiralo je puno više ljudi, to su uvijek bili stari i bolesni ljudi, 2017. godine", kazao je Milanović istaknuvši kako je nošenje s pandemijom zadaća premijera i Hrvatske vlade, a ne predsjednika Republike Hrvatske.

Napomenuo je kako je 2017. godine 2.000 ljudi umrlo više od prosjeka u jednom mjesecu.

"Ja ću prvi podržati lockdown, ali ne policijski sat da se ne može na cestu nakon 20 sati. Prvi ću izaći na ulicu u slučaju te vrste policijskog sata", rekao je Milanović.

S obzirom na to da je vanredne mjere kao ustavne potvrdio Ustavni sud, Milanović je kazao kako je Ustavni sud političko tijelo te kako ovu pravnu odluku smatra pogrešnom.

Milanović je ocijenio kako ipak protiv odluka Hrvatske vlade neće biti podnesene tužbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

"Ako ljudima u Hrvatskoj braniš izlazak na ulicu ili ako insinuiraš da ćeš im zabraniti da izlaze na ulicu, a za to ne navodiš nikakve racionalne razloge, a kamoli znanstvene, a k tome još ne osiguravaš ni pravni okvir, onda opasnost da stvar završi na ulici postoji i ja se kao političar protiv toga borim“, kazao je Milanović.

Istaknuo je kako je Hrvatska mirna zemlja bez uličnog nasilja, agresivnog građanskog nezadovoljstva, s izuzetkom nedavnog napada na Banske dvore.

"Ako mi netko spomene policijski sat, strpao bih ga u maricu jer policijski sat je jednako pucnjava, jednako pritvaranja, jednako enormne kazne i sad te kazne od petsto do tisuću eura će sutra trebati utjerati neki sud, a to do kraja neće dovesti nijedan sud. Kad cijela gungula prođe, ništa od toga neće biti pravomoćno, sve će biti bačeno. To je podrivanje pravne države i gubljenje legitimiteta vlasti", kazao je Milanović

"Nalazimo se u izvanrednom stanju, ne ratnom stanju, jer stanje u kojem se opet priča o 'lock downu', o zatvaranju privatnih tisuće biznisa i poslova, o suspenziji određenih ljudskih prava koja uzimamo zdravo za gotovo jer smo u demokraciji. Da je Plenković suglasnost o tome tražio od Hrvatskog sabora u ožujku ili travnju bilo bi kudikamo lakše. Sad će mu biti teže. A tu se priča o nekakvim policijskim satovima", kazao je Milanović govoreći o potrebi da posebne mjere koje vlada donosi zbog epidemije potvrde dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru.

"Vidimo da ni u medicini u stvarima kao što je maska nema jasnog i jedinstvenog stajališta, ali 90 posto vremena je nosimo", dodao je.

U Hrvatskoj je danas zabilježen rekordan broj od 32 preminulih osoba od virusa korona te 1.165 novozaraženih.