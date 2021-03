Milanović: Pupovac zaštićen kao panda, Plenković je štetočina

ZAGREB - Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je ponovo na tvrdnje Andreja Plenovića i lidera i poslanika SDS S-a Milorada Pupovca, za kojeg je rekao da je u Hrvatskoj "zaštićeniji od pande u njujorškom ZOO vrtu", dok je za premijera rekao da je "štetočina".

Milanović je na prijemu povodom godišnjice od pogibije prvog policjaca u Domovinskom ratu Josipa Jovića i 30. godišnjicu akcije "Plitvice" podijelio odlikovanja, a onda se obratio prisutnima i medijima.

Povodom polemike sa premijerom Plenkovićem i Pupovcem koja već danima traje Milanović tvrdi da ima puno veće iskustvo nego, kako je rekao, neki šmokljani. Posebno su mu, dodao je, omiljeni ljudi koji su "drama gueens i glume žrtve".

"Nisu ljudi u crnim košuljama vikali pred elitnom kućom u elitnom zagrebačkom kvartu, nego pod mojim prozorom. Pupovac je zaštićeniji od pandi u njujorškom zoološkom vrtu", rekao je Milanović.

Za Pupovca je još rekao da "neiskren i lažljiv" kao i da je krivotvorenu prepisku sa nji objavio na "udbaški način".

"Cilj manipulacije je bio da zaštiti sebe. A što se tiče pritiska saborskih poslanika, mogu ih pritiskati i ja, argumentima", rekao je.

Za Zlatu Ðuđević, koju je kandidovao za predsjednicu Vrhovnog suda, što je bio neposredan povod ove polemike, rekao je da je ona njegova izbor i prijedlog, ali ne i jedina osoba koja bi mogla da radi taj posao.

"Ovo je tipičan pokušaj kompromitacije da bi sad Pupovac kao malo jaganjče rekao da želi da ovo što prije prestane. Nisam ja počeo, nisam nazivao saborske zastupnike panjevima, niti išao da se tučem sa njima u saboru. To je radio Plenković...", rekao je Milanović, prenio je zagrebački "Jutarnji list".

Za premijera Plenkovića je rekao i da je "terminalno nesposoban" i da ga je, kako je kazao, štedio godinu dana i podržavao politiku vlade.

Dodao je da je ministar zdravstva Vili Beroš sluđen od situacije u koju ga je premijer doveo.

"Medika ne isporučuje lijekove, a on kaže da nije računovođa. On je ništa...", rekao je Milanović i dodao da je to, kako je kazao, takav nivo amaterizma u vlasti.

Plenković je, naveo je, već pet godina pemijer.

"Ljudi nauče, ali on sporo uči, ili je lijen ili nešto drugo…", rekao je Milanović.

Spočitavajući Pupovcu da je falsifikovao njegove privatne poruke, Milanović je kazao i da se lično borio za prava Srba, dok je lider SDSS držao "figu u džepu".

"Ja sam išao u Vukovar da bi branio pravo manjine za pismo, a Pupovcu je bilo svejedno. Nikad nisam dijelio ljude na Hrvate i Srbe. Pupovac je u mojoj vladi imao pristup svim resursima, ali ne dozvoljavam da budem ucijenjen", rekao je hrvatski predsjednik.

Istakao je da nikada ni na koga nije fizički napao, niti je nekoga nazvao "papčinom i smećem".

Poručio je da je, jedino što mu preostaje, da divlja na ovakav način.

"Twitter je špricanje zmijskog otrova, a Facebook je štivo", rekao je Milanović.