Milanović: Republika Srpska obnovila više kuća na Baniji nego hrvatska vlada

ZAGREB – Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, komentarišući obnovu porušenih objekata u razornom zemljotresu koji je prije dvije godine pogodio Baniju rekao da ga boli da je Republika Srpska obnovila više kuća nego hrvatska vlada.

"Ili malo manje. To je tužno. Ja ne vjerujem više. Ako vjeruješ još, onda si budala. Vjerovao sam dvije godine", rekao je Milanović, a prenose hrvatski mediji. Dodao je da se nije napravilo ništa.

"Govori se o 4.700 objekata gdje su bili nadzirani radovi rekonstrukcije. To može biti poštanski sandučić ili dio dimnjaka. To je ništa. Ovo je zastrašujuće. Dobili smo novac iz EU, dijeli se nemilice. Mi smo i dalje u EU najlošiji po realizaciji dostupnih sredstava, to su brojke. To više nije trend, to govori o odnosu prema poslu", rekao je on i dodao da ne može držati odgovornim nikoga osim vlade.

"Nakon rata se odmah gradilo, to je nicalo kao gljive nakon kiše. Mnogi ljudi iz građevine tada su imali posla. Stvarno se gradilo. To je bilo za vrijeme Tuđmana. U mojoj vladi imali smo tu Gunju, posao je u godinu dana napravljen", rekao je predsjednik Hrvatske i dodao da tada nije bilo evropskog novca.

"Imali smo samo naš proračun koji je uvijek bio na rubu pucanja. Morali smo jako paziti kako i na što trošimo svaku kunu i euro", kaže Milanović.

Zapitao se da li je njegov posao da vrši pritisak na vladu.

"Nisam politička stranka, meni je ustav naložio da napustim stranku. Postoje granice što bih ja trebao raditi. Ali sam radio. Ne znam zašto vlada nije išla tamo. Ja sam išao tamo gdje me i vole i ne vole. Tamo gdje su zviždali. Plenković panično bježi od toga", kaže Milanović.