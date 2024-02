Milanović: Turudić je seljačina i bandit, njegov izbor je nacionalna katastrofa

Predsjednik Zoran Milanović obratio se medijima nakon što je većina u saboru izglasala kompromitiranog suca Ivana Turudića za glavnog državnog tužioca.

Za premijera Andreja Plenkovića rekao je da se okružio "sa sedmočlanim komitetom HDZ-a" koji je, kako je rekao, jednoglasno izabrao "tog probisvjeta".

"Ovo je prvi put od Tita da partija odlučuje o čovjeku koji hapsi i zatvara. Ovo je nacionalna katastrofa”, dodao je.

Turudića je nazvao i seljačinom, a nešto kasnije i banditom.

"Bandit je priznao da se s Mamićem vozio samo pola sata, prositutke navodno naplaćuju i za pola sata. On je lažov, običan, prijesni, kompulzivni lažov ", rekao je Milanović.

“Ja sam poslao dokument koji jasno ogovori o kakvom se čovjeku radi. Cijele ove prepiske između madame i Turudića je ustvari višak. Hvali bogu što su to objavili i to ukazuje da je on osoba koja trebala biti od interesa DORH-a. I sada se kao argument izvlači zašto neko nije reagirao 2015. Pa zato što sam ja bio premijer, a ne terorist diktator. Pa ne možeš DORH-u narediti da pokrene postupak”, rekao je. (Index)

