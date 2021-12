Milanović: Ubistvo porodice Zec kukavičko, ali Hrvatska sa tim nema ništa

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, čije izjave o ubistvu tri člana srpske porodice Zec u Zagrebu prije 30 godina, Srebrenici i aktuelnoj vladi izazivaju oštra reagovanja u Hrvatskoj i zemljama regiona, ponovo je danas imao potrebu da ih pojašnjava tako što je ovog puta rekao da je ubistvo porodice Zec bilo kukavičko, ali da hrvatska država sa tim činom nema ništa.

Na konferenciji za novinare nakon što je uručio odlikovanje nekadašnjoj premijerki Jadranki Kosor, Milanović je odgovarao na pitanja novinara i primijetio da je njegove izjave o porodici Zec možda zvuče grubo, ali će, kaže, ipak ponoviti.

"Za one koji to ne znaju jer su bili mali, za one koji su bili mladi, pa nisu dovoljno upućeni, i za one koji imaju dovoljno godina i koji ovo slušaju, i toliko su cinični da će, bez obzira na to što ja rekao, oni dalje po svome, govoriće kao što je CMS, juče rekao da je prešao na stranu zla na kojoj su Mladić, Tuđman, Mlaćo - sve su oni to uskupusali zajedno", rekao je Milanović i dodao:

"Slučaj Zec prije točno 30 godina je slučaj mučkog, kukavičkog ubistva jednog zagrebačkog mesara, Srbina po nacionalnosti, bogatog čovjeka, o kojem se pričalo svašta, što me ovdje uopšte ne zanima. Dakle, žrtva broj 1 je Mihajlo Zec, zagrebački mesar iz centra grada s kućom na Trešnjevci, čovjek s dosta novca, s porodicom, s troje djece, čovjek koji je mnogima pozajmljivao novac".

Našla se, kazao je, grupa kriminalaca u uniformama hrvatske policije, većina s ozbiljnim predratnim dosijeima, ljudi bez morala, empatije, koji su našli laku metu, ili im se barem tako činilo.

"Čovjek je bogat, može da bude opljačkan, a i Srbin je, neće niko trepnuti. Vukovar je pao tri sedmice ranije, jedan od učesnika u tom gnusnom činu je imao porodicu u Vukovaru koja je nastradala, što ga nikako ne opravdava. Drugi su očito imali kriminalne namjere, što se pokazalo i kasnije", kazao je Milanović, prenio je HRT.

Dodao je da su, nakon što su greškom pravosuđa pušteni, završili u zatvoru zbog drugih krivičnih djela.

Prema Milanoviću, radi se o, kako kaže, "ljudskom talogu" i sa tim grehovima hrvatska politika, s činom ubistva, oduzimanja ljudskog života, nema ništa, pa ni Tuđman, pa ni taj nesretni Vlado Šeks".

"To je grozno. Moje pitanje glasi - je li to nakon 30 godina razlog za bičovanje u leđa, da li svake godine hrvatska službena politika treba da priznaje neki svoj veliki grijeh", upitao je Milanović i ponovio ranije pitanje:"Šta je još potrebno".

Rekao je da je ta politika nabijanja kompleksa svakome moralno kamatarenje u kojem neki ljudi sistemski učestvuju i žive na tome.

"I koliko god ti puta kažeš: 'Žao mi je, grozno je', nije dovoljno. 'Klekni, lezi, skini se', to ne prestaje", rekao je Milanović.

Kazao je da se bori protiv takvog pristupa i maltretiranja, kako srpskog naroda u BiH, tako i u Hrvatskoj, jer ima akreditive borbe za prava slabijih u Hrvatskoj, a to je srpska manjina.

Primijetio je, međutim, da se to promijenilo i da, kako tvrdi, srpska manjina više nisu slabiji i u tom kontekstu ponovo targetirao predsjednika SNV i poslanika u saboru Milorada Pupovca, za kojeg je rekao da su on i družina sada "jaki, arogantni, izmišljaju, lažu, moralni su reketari, moralni kamatari".