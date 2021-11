Milanović: Vojska u ozbiljnoj materijalnoj krizi

​VUKOVAR - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je danas da je Hrvatska vojska u ozbiljnoj materijalnoj krizi zato što se potpuno zanemaruju njene potrebe.

"Materijalno stanje u Hrvatskoj vojsci je gore od lošega", rekao je Milanović novinarima u Vukovaru.

On je naveo da je nemoguća njegova dalja saradnja sa hrvatskim ministrom odbrane Mariom Banožićem, koji se, kako kaže, ponaša neodgovorno, jer je vrhovnog komandanta Oružanih snaga Hrvatske optužio za državni udar.

"Ovo je postalo ozbiljno i već ima reperkusije na nacionalnu bezbjednost. Ljudi koji rade takav posao su opasni za Hrvatsku", rekao je Milanović i dodao da od hrvatskoj premijera Andreja Plenkovića očekuje da riješi "problem Banožić".

Povodom optužbi Plenkovića da provodi puzajući državni udar time što je zabranio ministru odbrane da se obrati vojnicima na polaganju zakletve, Milanović je rekao da je to "krajnje neozbiljna i alarmantna izjava predsjednika Vlade".

"S obzirom na to da je on puzajući državni udav, očekujem da malo pridavi svog malog Baneta. Došao je neuk i užasno agresivan da vodi jedan od najdelikatnijih sistema u državi, da sarađuje sa vrhovnim komandantom i bude mu na usluzi, a on radi sve suprotno", rekao je Milanović.

Ministar odbrane Mario Banožić rekao je novinarima u Vukovaru da je Milanović "psihijatrijski slučaj" i da je odavno vrijeme za opoziv predsjednika.

"On pravi veliku štetu Hrvatskoj", rekao je Banožić.