"Milanović je poput Kim Il-sunga, mora odmah dati ostavku"

​ZAGREB - Kandidaturu predsjednika Hrvatske, Zorana Milanovića, za premijersku fotelju komentarisao je profesor Branko Smerdel, jedan od najcjenjenijih stručnjaka za ustavno pravo u državi.

On je bio u radnoj grupi koja je pisala Ustav pri prelazu iz predsjedničkog u parlamentarni sistem.

Upravo te izmjene su propisale današnje ovlasti i položaj predsjednika Republike Hrvatske. Bio je i u radnoj grupi koja je pisala prvi Ustav Republike Hrvatske. Profesoru Smerdelu je netom završio mandat u saborskom Odboru za Ustav, čiji je član bio punih 30 godina.

Smerdel nema nikakve nedoumice da je Zoran Milanović prekršio Ustav odlukom da se kandiduje na izborima na listi SDP-ove koalicije.

Kaže da Milanović odmah treba podnijeti ostavku. "Ne može se predsjednik Republike kandidovati na parlamentarnim izborima prije nego podnese ostavku i tu nema nikakve nedoumice. Ovo je situacija bez presedana i teško, teško kršenje Ustava", kaže Smerdel za "24sata".

Profesor je još dodao:

"Ovo što on radi je kontra svim principima i načelima Ustava, trodiobe vlasti, ustavnog položaja predsjednika i ovlastima vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Suprotno je to cijeloj ideji i svoj literaturi koju smo napisali kada smo 2000. godine promijenili Ustav. To jednostavno ne dolazi u obzir i primjereno je bivšem sjevernokorejskom vođi Kim Il-sungu, a ne demokratiji. Mene lično podsjeća na maj 1991. godine, kada je čovjek koji se zvao Bora Jović podnio ostavku na mjesto predsjednika Predsjedništva Jugoslavije kako bi izazvao vojni udar i spriječio Stipu Mesića da preuzme tu funkciju", kaže Smerdel.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.