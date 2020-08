Milanović na komemoraciji u Gruborima: Ovo je u meni izazvalo moralni užas

PLAVNO – U zaseoku Grubori, sela Plavno, danas je, u prisustvu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, ministra branitelja Tome Medvedea, potpredsjednika hrvatske Vlade Borisa Miloševića, prvog čovjeka SNV Milorada Pupovca, kao i predstavnika predsjednika Srbije Aleksandra Vučica za rješavanje pitanja nestalih Srba sa Hrvatskom Verana Matića, održana komemoracija srpskim žrtvama ubijenim nakon operacije "Oluja".

Sa komemoracije poslata je zajednička poruka da bez odavanja počasti svim žrtvama nema budućnosti.

Predsjednik Milanović istakao je da su ratovi gotovi i da je vrijeme za, kako je rekao, ono što je normalno u nama, a Milorad Pupovac da je ovdje počinjen ratni zločin prema civilnom stanovništvu za koji niko nije kažnjen, da vjeruje da je cilj ove komemoracije da se uspostavi nova politika sjećanja i komemorativne prakse gdje će se čuti glas osude svakog zločina nezavisno od toga ko ga je počinio.

"Ovo je neka vrsta duga časti nečega što se dogodilo prije 25 godina što je u meni izazvalo moralni užas ", kazao je Milanović o zločinima u Gruborima i Plavnu gdje je ubijeno šest civila posle akcije Oluja i 26 tokom Oluje.

Ukazao je da je o Gruborima čitao prvi put 1995. godine u "New York Timesu", kao diplomata i da je razmišljao šta je gore, da li nešto što se graniči sa moralnom katastrofom, što je zlo samo po sebi ili šteta naneta državi.

Naglasio je da je ono prvo najgore, ali i poručio da je nanijeta velika šteta hrvatskoj državi , da je zločin nanio veliku štetu reputaciji Hrvatske, koja do tada nije bila loša i ujedno je kompromitovala pojedine jedinice hrvatske policije koje su tokom rata borile na pošten način.

"Nakon ovoga ništa nije više isto, zbog moralnog uzasa i štete koja je naneta", poručio je on.

"Ono što izaziva užas je ubistvo šest nedužnih ljudi, starih. Prije dva dana sam u Sinjskoj Krajini, odakle potičem, za koju sam uvijek mislio da je zabačena, a ona je ništa prema ovome ovde, kada se okupilo 30-tak Milanovića, koji su došli sa svih strana, osjećajući šta me čeka za dva dana zamislio da li bi neko mogao ubiti te meni drage starije ljude. U ime koje proklete pravde?", zapitao je i dodao to je najveća šteta, iako šteta zvuči previše pravnički.

Milorad Pupovac je skrenuo pažnju na činjenicu da ovaj zločin nije kažnjen.

On je podsjetio da su u Plavnom i Gruborima ubijene mahom izrazito starije osobe, da su ubijene dok su čuvali stoku, dok su radili svoje poslove u polju, dok su ležali u bolesničkoj postelji ili sjedeli u invalidskim kolicima, ubijeni su rukama podignutim u vazduh, a nisu bili vojnici, niti naoružani.

Ubili su ih tadašnji pripadnici vojske i specijalne jedinice policije, ukazao je on dodajući da njihovo ubistvo, paljenje njihovih kuća, koje je zabilježeno i dokumentovano od brojnih međunarodnih organizacija I pravosuđa Hrvatske, nije kažnjeno.

"Svi su nesumnjivo utvrdili da je ovde počinjen ratni zločin prema civilnom stanovništvu, kao na drugim mestima takozvanog sektora jug. Za ovaj zločin, kao i za niz najvećeg dela na području sektora Jug niko nije odgovarao. Sudovi su odradili svoj posao, ali tako da su propustili utvrditi ko je počinio ove zločine. Nažalost u tome su sudelovali I oni kojima sudska etika i moralni poziv nisu smeli dopustiti da ovaj zločin ostane nekažnjen", rekao je Pupovac.

Kazao je da je trebalo proći 25 godina da se podignu dva znamenja, dva jednostavna drvena krsta na ova dva stratišta, i da to ne bi bilo učinjeno da nije preostalih mještana Plavna koji se u njega vraćaju, SNV-a i političkog iskoraka koji je napravila vlada Andreja Plenkovića i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

"Da nije bilo tog iskoraka koji ima za cilj stvaranja nove politike sjećanja i komemorativne prakse u kojem će se čuti glas osude svakog zločina nezavisno od zoga ko ga je počinio. Danas ćemo na ovom mjestu stradanja osim žaljenja za stradalim podijeliti jveru i posvetiti se onima koji su došli uzdajući se da će neki ovde ostati, a neki obnoviti svoje domove", rekao je on i skrenuo pažnju da svi oni koji su se danas okupili imaju dužnost da u tome pomognu...

Za Borisa Miloševića je, kako je rekao, empatija i priznanje svih žrtava, pretpostavka pomirenja i prestanka mržnje.

"Vrijeme je da mržnja prestane i da se ne prenosi na nove generacije. Samo tako zajedno možemo da gradimo bolju Hrvatsku i to je politika ove vlade. Bila je hrabrost u to vrijeme ostati u svom selu, danas je potrebna hrabrost vratiti se i krenuti iz početka. Svjestan sam da je prošlo 25 godina, da ima raznih životnih problema, birokratije ali vas pozivam da se vratite", kazao je on.

Ministar Medved je rekao da Hrvatska kao pobjednik u ratu žali zbog svih stradalih, posebno civila, a da je čin iskazivanje pijeteta je važan korak u izgradnji civlizacijskog društva a "čin čovječnosti dodatna potvrda legitimnosti i pravednosti domovinskog rata".

Komemoraciji prisustvovao je veliki broj nekadašnjih mještana zaseoka Grubori, odnosno njihovi članovi porodice, koji sada žive pretežno u Srbiji.

Na kraju komemoraciji svi su položili ruže na krst žrtvama ratnog zločina, a potom su predstavnici hrvatske države na kratko razgovarali sa predstavnicima mještana.