Milanović ne želi vojsku na granicama Hrvatske

ZAGREB - Savjet za nacionalnu bezbjednost (VNS) Hrvatske nije razmatrano slanje vojske na granicu niti zakonske izmjene koje bi vojsci dale drugačija ovlašćenja od onih koja predviđa Ustav, izjavio je danas predsjednik Zoran Milanović.

"Zna se koji su zadaci vojske, ona štiti cjelovitost, nezavisnost i suverenitet države. To su teške kategorije i migrantska kriza ih ne ugrožava", rekao je Milanović dan nakon sjednice VNS-a na kojoj je razmatrana mogućnosti pružanja podrške HV policiji u slučaju nove migrantske krize.

U ovom trenutku vojska na granici nije aktuelna, a to se vidi i iz saopštenja izdatog nakon sastanka u kojem o tome nema ni riječi, rekao je Milanović novinarima u Zagrebu, gdje je prisustvovao događaju "Zazvoni za ravnopravnost polova", povodom Međunarodnog dana žena.

Poručio je da se posmatra situacija uz nadu da neće doći do situacije u kojoj bi vojska trebalo da pomaže policiji, kao što je to učinila 2015, iako to možda nije bilo vidljivo. "Hrvatska vojska je 2015. bez ikakvog zakonskog okvira praktično radila ogroman posao", kazao je Milanović, prenijela je Hina.

Na pozive Hrvatskih suverenista da se promijeni zakon i u slučaju krize dopuste vojsci drugačija ovlašćenja po uzoru na Sloveniju, Milanović kaže da je slovenačka taktika odvraćanja "opereta".

"U Sloveniji je to napravljeno tako da vojnici granicom šetaju zajedno s policajcima, policajci su naoružani, a vojnici nisu. Ne želim hrvatske vojnike s rukama u džepovima na granici. Ne želimo ih ni s oružjem, zasad za to ne vidimo potrebe", poručio je.

Milanović je dodao da je hrvatski posao u Avganistanu gotov i danas tamo odlazi vjerovatni posljednji kontingent Hrvatske vojske, izjavio je predsjednik Zoran Milanović i poručio da odluku o tome mora donijeti hrvatska politika.

Poručio je da je hrvatska vojska potrebna Hrvatskoj.

Hrvatska vojska u mirovnim misijama u Avganistanu učestvuje od 2003. godine. Danas se iz kasarne na Plesu ispraća 12. hrvatski kontingent (HRVCON) u misiju podrške miru Resolute Support.

Odluku o tome potpisao je novi hrvatski predsjednik.

"Nisam htio da rušim sistem koji se gradio 16 godina i samo dvije sedmice nakon stupanja na dužnost nepotpisati odluku o slanju još jednog kontingenta u Avganistan", rekao je Mianović novinarima, prenijela je Hina.

Dodao je da je nakon toga, naročito u svjetlu ugovora SAD i talibana, posao hrvatskih snaga tamo gotov.

"Zbog toga jer su SAD te ugovore potpisao u svoje ime, avganistanska vlada u tome nije učestvovala, a mi još manje", kazao je Milanović i dodao da će hrvatski pripadnici biti tamo narednih pola godine i dodao da misli da je to vrlo korektno.

Odluku o tome da HV napusti Avganistan mora donijeti hrvatska politika, rekao je.

"Ne vojska, ne naši saveznici, ne NATO i ne SAD u naše ime, bez našeg znanja, u pregovorima za koje nismo znali ni da se odvijaju", kazao je Milanović.

Ukazao je da je to pravo SAD, a da je Hrvatska imala 16 godina da da svoj doprinos toj misiji.

"Naša vojska je potrebna ovdje", zaključio je Milanović.