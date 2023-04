Milanović o Plenkovićevoj kandidaturi za šefa NATO: On živi za to da se negdje preparkira

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je navode da je predsjednik Vlade te zemlje Andrej Plenković ozbiljan kandidat za glavnog sekretara NATO-a, o čemu su pisala dva švedska lista.

"Sutra će Bjelovarac objaviti da je Banožić kandidat za šefa NATO-a. Ne znam, sve je moguće", kazao je Milanović.

"Funkcija glavnog tajnika nije zamišljena i nikad nije funkcionirala kao nešto politički važno i kreativno. Međutim, u vremenima krize, intervencija u Srbiji 1999. i sada, 20 godina kasnije, tajnik NATO-a je medijski prisutniji, ali to stvara problem među saveznicima", dodao je on.

Kazao je da "soliranje" aktualnog glavnog sekretara Jensa Stoltenberga smeta nekim članicama NATO-a, posebno Francuzima.

"To će morati biti netko tko će morati u startu izbiti iz glave da će biti kreativan, da će ga se nešto ozbiljno pitati, i koji će se morati dopasti Washingtonu, ali i Parizu", ističe Milanović, prenoasi Index.hr.

"On živi za to, on živi za to da se negdje preparkira, to ga jako zanima i draška", rekao je Milanović o Plenkoviću i dodao da je potrebno izbjeći da se datum parlamentarnih izbora prilagođava potrebama predsjednika vlade.

Novinare je zanimalo i bi li se u slučaju odlaska Plenkovića s pozicije premijera Milanović borio za tu poziciju.

"Ništa od toga, nikad", kazao je Milanović.

Opet se osvrnuo na Plenkovića.

"Ako ode za glavnog tajnika, super, bit će netko iz Hrvatske. Ali glavni tajnik ne može puno. Ovo je operacija preparkiravanja Andreja Plenkovića", poručio je predsjednik Hrvatske.

"Tako častohlepnu osobu to ne zadovoljava, ne vidim ga na takvom mjestu. Tamo moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onom tko ti je pomogao. Ali podržavam, svim srcem, ili barem jednom pretklijetkom", zaključuje Milanović u svom stilu.