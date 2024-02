Milanović o Plenkoviću: “Izletio mu jezik kao snahi u Šumi Striborovoj, tko te šiša, frajeru”

ZAGREB – Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ušao je danas u još jedan obračun sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem.

“Jedino je nama stalo do ove zemlje, neke poslove mora raditi elita koja će biti populistička, ali ne lopovska. Stalno upozoravam da su deluzije o Briselu dvosjekli mač, ne smije nas zaludjeti. I sad se baš AP odlučio na to okomiti kad je njega dotaknulo. Imam dileme ne samo oko europskog tužitelja, nego oko niza uzurpiranih europskih funkcija, ali ja to stalno govorim, a Plenković im trči u zagrljaj. Ni u jednom slučaju kad se netko iz Brisela obrecnuo na demokratski izabranu premijerku ili premijera, bio je mutav i sad ga čudi kad se njega tiče. Vrlo suzdržano mu je to rekla s porukom da se ne petlja. I sad kad tebi ne paše kad misliš da si konačno porobio pravosuđe, sad se ona javila, ne čudi me da je zapanjen. Predstavlja se kao pravnika i političara i velikog hrvatskog muža. Tko te šiša, frajeru! Jesi to osnovao? Jesi. Igraj po pravilima. Ali HDZ-ovcu je teže igrati po pravilima nego srce dati”, rekao je Milanović referišući se na Plenkovićeve izjave o Kancelariji evropskog javnog tužioca (EPPO).

“Sad mu je izletio jezik kao snahi u “Šumi Striborovoj”. To nije tvoj posao, trebao si ranije razmišljati o tome, ali nisi jer si računao da će te zatrpati lovom koju ćeš prikazati kao svoju. Nitko njega ne pita”, izjavio je Milanović, piše N1.

“Naravno da je u interesu istražiti sve jer kradu. Turudić je doveden da sve to zataška i to izluđuje Plenkovića. Skovao je lukavi plan kao Baldrick, ali oni imaju svoj posao. Htio je porobiti DORH i evo što je dobio. Ovaj tip kojeg je progurao,

neće moći taj posao normalno raditi ni minute. Što god da napravi, sve će se preispitivati”, dodao je pa nastavio:

“U mojoj vladi se nije kralo. Probali su nešto insinuirati. Ova vlada je najprljavija u hrvatskoj povijesti. Ne znam toliko dobro što je bilo devedesetih, ali s obzirom da su se neke spoznaje promijenile u 30 godina, ono što vidimo je zastrašujuće. Hrvatska fatalno nazaduje, ovo poprima dimenzije nacionalne katastrofe, Dionizijske svečanosti na kojoj svi riknu. Ne želim zauzimati stranu, samo seciram njegov slučaj.”

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.