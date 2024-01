Milanović o Severini: Njen sin je već vjerojatno dobio sijede

Slučaj pjevačice Severine Vučković, kojoj je Vrhovni sud poništio odluku Županijskog suda o zajedničkom starateljstvu nje i Milana Popovića nad sinom Aleksandrom, te starateljstvo dodijelio ocu, komentarisao je danas i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

"Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može…", rekao je Milanović, prenosi Index.hr.

Podsjetimo, predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić je, komentarišući slučaj za Index, rekao da je Severina "popularna i imućna" te da "nije mala i nemoćna ženica".

