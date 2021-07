Milanović o hapšenjima: Došla maca na vratanca

ZAGREB – Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je danas hapšenje više osoba, saradnika preminulog gradonačelnika Milana Bandića, osumnjičenih za privredni kriminal i korupciju, rekavši da nihova krivica treba tek da se dokaže, ali i da je riječ o ljudima iz HDZ-a koji su podržavali premijera Andreja Plenkovića.

Zato, kazao je, Plenkovića treba pitati da li mu je neugodno.

"Došla maca na vratanca i Jutel je nastradao, vidim. Ne želim ni na šta da aludiram, ali to je jedan lanac. Nije to moglo biti prije izbora, da ne bi Uskok i DORH slučajno radili posao prije izbora. Ne kažem da su ovi ljudi koji su uhvaćeni krivi, to sve treba da se dokaže, ali to su sve ljudi bliski Bandiću i oni su HDZ-u i Plenkoviću pružali podršku", rekao je Milanović.

Predsjednik je nakon svečane sjednice povodom Dana zanatske komore, komentarisao i stanje na HRT-u i ponovio poziv da se na Javnom servisu ukine informativno-politički program.

"Politika na HRT-u je kao u devetnaestom vijeku. Samostalnost mora da postoji, a dok su ti država, vlada, premijer i sabor vlasnici, ti nisi samostalan. Zato iz programa treba ukloniti dnevnu politiku", rekao je Milanović, prenio je zagrebački Večernji list.

Na opasku da se politiku prate i drugi javni servisi, poput BBC-a, Milanović je rekao da bi HRT mogao da bude prvi.

Predsjednik nije isključio mogućnost novih hapšenja.