Milanović o hapšenju u HAMAG-BICRO-u: Lopove treba proganjati

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentarisao je danas istragu i hapšenje u HAMAG-BICRO-u vezano za sumnje u pronevjeru novca dobijenog iz fondova EU, te je poručio da "lopove treba proganjati nemilice".

Naglasio je da Hrvatska iz EU dobija jako malo novca.

"Lopove i one koji muljaju, pronevjeruju, treba proganjati nemilice, s guštom, strastveno, međutim, vidjet ćemo šta će pokazati istraga, šta će pokazati postupci, bude li ih ikad", izjavio je Milanović povodom hapšenja šefice službe HAMAG-BICRO-a.

Nezvanično, ona sesumnjiči da je namještala milijun kuna vrijedan tender kopmaniji svog rođaka, a Kancelarija evropskog tužioca u kratkom je saopštenju navela je da se dokazne radnje koje provode odnose na dvije osobe za koje se sumnja da su počinile kaznena djela "nezakonitog pogodovanja i poticanja na nezakonito pogodovanje vezano uz javnu nabavu usluga putem HAMAG-BICRO-a za projekt financiran sredstvima EU".

Milanović je, komentarišući tu istragu, kazao da je tu dodatno frustrirajuće što se stvara privid i nabija se Hrvatima kompleks da kradu neki evropski novac, prenosi Hina. Hrvatska je taj novac, naglasio je, skupo platila i plaća ga.

"Hrvatska, in ultima linea, vrlo malo novaca dobiva iz EU. I pozivam neka me demantiraju Ministarstvo financija, HDZ, bilo tko, koliki je naš stvarni plus s EU", rekao je on.

To je svega nekoliko milijardi kuna, istakao je Milanović, s obzirom na to da Hrvatska istovremeno uplaćuje i novac u budžet EU.

"I kad sve to sravnite s onim što je navodni plus, mi smo jako tanko iznad vode i onda još za to živiš cijelo vrijeme u strahu da će ti doći europski istražitelji. Ovo ne govorim zato da zaštitim bilo koga da mulja, nego da naglasim da je to naš novac, to nije nikakav europski novac, odnosno ako ga ima, jako ga je malo", ocijenio je Milanović.