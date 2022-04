Milanović o naoružavanju Srbije: "Ko će njih napasti"

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u srijedu da mu je nerazumljiva odluka Srbije o kupovini kineskog protivraketnog sistema te da takvo naoružanje "košta, a ne čini razliku" i pozvao Srbiju da se "vrlo jasno" odluči gdje pripada.

"Ne znam ko će njih napasti. Njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO-a, to ne žele, ostali su bez patrona preko noći. To je jedno vrlo traumatično buđenje, jedan mamurluk vjerovatno i sad kupuju nekakve kineske sisteme koji su vjerovatno kopije ruskih sistema, vjerovatno za klasu slabiji, ali mislim što će s tim, to je nerazumljivo", rekao je Milanović novinarima u Rijeci.

Srbiji je nedavno isporučen kineski protivraketni sistem, a Zapad strahuje da bi gomilanje oružja na zapadnom Balkanu u jeku rata u Ukrajini moglo zaprijetiti miru i stabilnosti u regiji.

"Hrvatska ih neće napasti. Amerika ih neće napasti. Ako ih napadne, to im ničemu ne služi. Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to, ali tako se ne dobijaju ratovi", rekao je hrvatski predsjednik.

Dodao je da takvo oružje "košta, a ne čini razliku". "Rat je puno veća, krvavija i obuhvatnija stvar tako da mi nije jasno kakva je to politika. Ja ih ne osuđujem - gledam ih i čudim se", rekao je.

"Hoće ih napasti Rusija? Ne. Amerika? To ti ništa ne znači. Hrvatska? Neće", rekao je Milanović i pozvao Srbiju da izabere stranu kojoj će se prikloniti.

Američki zvaničnici su još 2020. godine upozorili Beograd da ne kupuje protivraketne sisteme HQ-22, rekavši da bi Srbija, ako se zaista želi priključiti EU i drugim zapadnim savezima, morala uskladiti svoju vojnu opremu sa zapadnim standardima.

"Srbija se mora odlučiti, ali vrlo jasno gdje pripada", rekao je Milanović, podsjetivši da je Srbija podržala izbacivanje Rusije iz Savjeta za ljudska prava, prenosi Hina.