Milanović odgovorio Vedrani Rudan: "Polupismeno, vulgarno piskaralo"

Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, putem svog Facebook profila odgovorio je Vedrani Rudan koja ga je ranije nazvala "potkapacitiranim divljakom".

On je svojoj objavi vrijeđao hrvatsku spisateljicu koja je prethodno izjavila da bi hrvatskom predsjedniku "bilo najbolje da ostane u krevetu i hrče tamo do kraja mandata".

"Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo. Protiv fašističko-boljševičkog terora u javnom prostoru! No pasaran! Za slobodu govora, normalnosti i zdravog razuma. Zoran Milanović, predsjednik stranke i Vlade koja je Hrvatskoj dala, u to vrijeme, jedan od tri najavangardnija zakona o registrovanom partnerstvu; Vlade koja je vratila građanima opljačkane rate kredita; Vlade koja je pružala aktivnu podršku manjinama i stvarno slabijima", napisao je Milanović na Facebooku.