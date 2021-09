Milanovic odgovorio Vulinu: "Šta bi bilo da sam najpametniji"

VARAŽDIN - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u Varaždinu, reagujući na izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da Milanović ''spada u gluplje hrvatske politicare'', odgovorio da on nema "svoje galamdžije i bukače" koji će, kaže, na "sva usta" izvrijeđati srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

"Ja ću neke stvari koje nisu prijatne reći svojim riječima, iz svojih usta. Ja sam najgluplji političar u Hrvatskoj i neka trljaju dlanove, što bi bilo da sam najpametniji", rekao je Milanović novinarima, prenosi Hina.

On je kazao da je ranije upotrebio izraz "ratni huškač", ali ne i "četnik" i da je to nešto gdje on povlači granicu.

"I reći ću da je neko devedesetih godina bio ratni huškač, pa ponosan je na to, međutim nikome nisam rekao da je četnik. Oko takvih stvari ipak povlačim jednu crtu, ne idem preko toga", izjavio je Milanović.

Kaže da će njegova izjava da je on predsjednik i Hrvata koji ne žive u Hrvatskoj biti "potpuno ili donekle suvišne" kad Hrvati budu sami mogli da biraju svog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

"Teška je situacija u kojoj ja moram reći da sam predsjednik i Hrvata koji ne žive u Hrvatskoj, a imaju pravo glasa jer su hrvatski državljani. I ne samo Hrvati, ima u BiH i Bošnjaka i Srba koji imaju hrvatsko državljanstvo. Možda glasaju, možda ne glasaju. Dakle, kada Hrvatima bude omogućeno da kao i druga dva konstitutivna naroda sami biraju svog predstavnika ili predstavnicu u Sarajevu, onda će i te moje riječi biti potpuno ili donekle suvišne", rekao je hrvatski predsjednik novinarima u Varaždinu.

