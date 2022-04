Milanović ponovo o izbornoj reformi BiH, nije poštedio ni Šmita

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovo je danas u svom maniru govorio o kritikama zbog njegove izjave da Hrvatski sabor treba da blokira ulazak Finske i Švedske u NATO, dok se u BiH ne sprovede izborna reforma, pa je šefa hrvatske diplomatije Gordana Grlić Radmana nazvao "rumenim seoskim đilkošem", nije poštedio ni premijera Andreja Plenkovića, pa ni Kristijana Šmita.

Reagujući na izjavu Milanovića o Finskoj i Švedskoj u NATO, Grlić Radman je rekao da mora da se zacrveni zbog izjave šefa hrvatske države, na šta je Milanović uzvratio:

"On je rumeni seoski đilkoš, nema on zašto da crveni. Neka se crveni zbog lopovluka u svojoj stranci. Zbog toga se crveni? Radosno hoda poljem pjesnik i citira Jesenjina, ko je rusofil, on ili ja?", pitao je Milanović.

Povodom izjave o ulasku Finske i Švedske u NATO, Milanović kaže da mu je švedska ministarka spoljnih poslova bila prijateljica.

"Znamo se sto godina. Sori, ja sam hrvatski predsjednik. Plenković je juče bio nejasan. Očekivao sam da kaže da je predsjednik Republike ili potpuno poludio, ili je trebalo da kaže da se slaže sa mnom. Tipična kukavica...", rekao je Milanović, nakon otkrivanja spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima.

Govoreći ponovo o izbornoj reformi u BiH Milanović je poručio da "ili će Zapad natjerati (Bakira) Izetbegovića da se usvoji zakon u skladu s Dejtonom ili će visoki predstavnik za BiH, čovjek koji je nelegalno tamo došao, jer ga nije izabrao Savjet bezbjednosti - to sam napraviti".

"Plenković je član Narodne stranke, i neka mu kaže da to sprovede. Ja ću učiniti sve da se u Hrvatskom saboru pristup u NATO tim državama ne realizuje", kazao je Milanović.

Napomenuo je da pritom nema ništa protiv Finske i Švedske koje žele u NATO.

"Ali čim nama treba pomoći, nema ih. Prije toga ćemo mi učiniti sve da naši vitalni interesi dođu na red. Ako ne žele ući u NATO, onda ništa", kazao je Milanović i dodao da ga je prije sedam dana zvao finski kolega kako bi lobirao.

Ističe, da sve ovo radi nerado, ali da izbora nema.

"Što zbog bezobrazluka i lopovluka političkih elita u Sarajevu, kao i drskosti međunarodnih pregovarača, moram da zaštitim ljude. Ako će me zbog toga proglasiti šovinistom - fućka mi se. Hrvatski narod je moj narod. Ovo je država u kojoj svima treba da bude dobro", naveo je šef hrvatske države, prenio je hrvatski portal Dnevnik.