Milanović poručio: Ništa me ne svrbi, ali nešto me peče

ZAGREB - Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović optužio je u subotu Ivana Turudića, kandidat za čelnika Državnog odvjetništva RH (DORH), da se dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu sastajao sa Zdravkom Mamićem, najprije dok je Mamić bio osumnjičeni ali i kasnije kada je bio pod istragom.

"To su bili sastanci pod vrlo čudnim okolnostima. Nije to krstitka, krsna slava, bar micva, teferič, nego to ima obilježja konspirativnosti od koje bi i Kominterna imala što naučiti. Ali tada Mamić još nije pod istragom. Cijelu tu (2015.) godinu Turudić je predsjednik Županijskog suda. Krajem osmog mjeseca, gospoda opet imaju tajni susret pod plaštom noći, voze se satima, skrivaju na tajnim mjestima. Tada Mamić više nije bio osumnjičenik, nego pod istragom, dao je jamčevinu da neće utjecati na postupak", rekao je Milanović na konferenciji za novinare.

Na pitanje postoji li u dokumentima Sigurnosno–obavještajne agencije (SOA) eksplicitno o čemu su razgovarali, Milanović je kazao kako ne postoji "jer to nije zabilježeno ali svakom je jasno da takva vrsta kontakta nije dopustiva".

O čemu su mogli razgovarati u trenutku kada je jedan pod istragom, a drugi predsjednik suda, ironizirao je Milanović, dodavši kako onaj ko želi zadržati i trunku kredibiliteta mora o tome razmišljati.

Premijeru Andreju Plenkoviću, koji je juče u kontekstu Turudića ustvrdio kako Milanovića "nešto svrbi", Milanović je odgovorio kako ga "ništa ne svrbi".

"Ali, nešto me peče i boli jako, ne mogu gledati kako se jednog opskurnog lika proizvodi u glavnog državnom tužitelja. Tome moram stati na put, koliko god mogu onime što mi stoji na raspolaganju i to radim", poručio je predsjednik Republike Hrvatske.

Milanović je još jučeu Dubrovniku rekao kako Turudić ne smije biti glavni državni odvjetnik jer postoje ozbiljne sigurnosne prepreke, podsjeća Hina.

N1 je danas objavio kako se Ivan Turudić čak tri puta sastao sa Zdravkom Mamićem dok je Mamić bio pod SOA-inim tajnim mjerama praćenja.

