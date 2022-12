Milanović poručio Plenkoviću: Idi u Ukrajinu pa se bori

​ZAGREB - Zatišje u hrvatskom državnom vrhu trajalo je tek toliko koliko je predsjednik Zoran Milanović boravio u posjeti Južnoj Americi, a prvom prilikom po povratku komentarisao je odbijanje sabora da potvrdi vladinu odluku o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i jasno poručio da je sukob u Ukrajini "rusko-američki rat", a premijeru Andreju Plenkoviću da, ako ima morala, ode u Ukrajinu da se bori.

Milanović, koji učestvuje na obilježavanju 31. godišnjice Hrvatske vojne škole "Dr. Franjo Tuđman" poručio je da Plenkovićeva vlada, kako je kazao, ima kontinuitet razaranja Ustava Hrvatske.

On je ponovio da je ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman u Briselu prihvatio obavezu "iz srži nacionalne sigurnosti i odbrane bez saglasnosti predsjednika Hrvatske, što je protivno Ustavu".

Za Plenkovića je rekao da je, kako je naveo, "manirom sociopate sa moralnom ucjenom" parlamentu gurnuo da odluči o hrvatskoj vojnoj pomoći Ukrajini.

Na raniju izjavu Plenkovića da je on pobjednik, Milanović je upitao "da li smo u kladionici".

"Neki ljudi to rade radi svoje stražnjice", rekao je hrvatski predsjednik o Plenkovićevoj inicijativi da se izglasa vojna pomoć Ukrajini.

Za premijera je rekao da je amoralan i poručio mu da ode u Ukrajinu da se bori.

"Ko nas prati, braco? Gledamo i mi tebe, tvoj ideološki put. Ti nam stalno nabijaš moralne ucjene. A sam nemaš morala, potpuno si amoralan. Idi u Ukrajinu pa se bori", poručio je Milanović Plenkoviću, prenio je Index.

Upitao je i šta Hrvatska ima od oružja.

"Koliko Hrvatska ima protivoklopnih raketa? Koliko ih ima? Ajmo Bane, prije nego što te zatvore", rekao je Milanović prozivajući ministra odbrane Maria Banožića.

Rekao je da neće napadati i kritikokvati one koji su glasali za vladin prijedlog o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, ali će ih, kazao je, pozvati na razmišljanje o tome šta su time napravili.

"Veliki kombinator (Plenković) je rekao mi vas gledamo. Stvarno? I mi vas i naš pogled je bistriji. Kakva je to poruka? Što to znači? Ima li neko odgovor? Ko nas gleda? Udba iz koje je potekao? Drugo, ko nas to gleda - HDZ? HDZ to uopšte ne zanima, njih zanima 'u se na se i poda se'. Gledaju nas Plenkovićeve gazde iz Brisela, najnetalentovanija generacija političara u starijoj istoriji. Ljudi koji apsolutno nisu svjesni posljedica onog što rade i onog što se ranije događalo. Za mene je procjena oportunističkog nacionalnog interesa Hrvatske najvažnija", rekao je Milanović.

Najavio je da će nakon Nove godine više govoriti o problemu naoružanja Hrvatske i dodao da je to njegova ustavna dužnost.

"Ćutao sam mjesecima, pisao sam tajno premijeru jer sam smatrao da to ne treba da izlazi u javnost, ali sada kada vidim da o takvim stvarima iz svoje perspektive govore Nijemci, Francuzi, onda ćemo i mi govoriti šta Hrvatska ima od oružja, kakvo je stanje na hrvatskih skladištima?", rekao je Milanović.

Upitao je ko je kriv za grozno stanje materijalno-tehničke opremljenosti hrvatske vojske i dodao: "Imamo Amerikance koji će nas braniti kao što brane Ukrajince, to sjajno izgleda".

Poručio je da je za takvo stanje neko krivično odgovoran.

Na pitanje da li je Hrvatska trebalo da ostane jedna od pet zemalja koje neće učestvovati o Misiji EU o vojnoj pomići Ukrajini, Milanović je potvrdio.

"Apsolutno treba. Među jednom ako treba. To je naš interes".

Obuku ukrajinske vojske je nazvao farsom i upitao čemu ih može obučiti Hrvatska, kada ih američka vojska, kako je kazao, ne može više obučiti nego što jeste.

"To je trenutno najbolja vojska na svijetu, totalno mobilizovana i neće imati opreme jer se više ne može proizvesti koliko se troši. To je ukrajinska vojska. Skupite englesku, francuski, britansku vojsku za ovu vrstu rata, pa oni mogu u safari da idu. Nema vojske. Svi ti borbeni sistemi nisu bezvrijedni, ali su uglavnom bezvrijedni jer ne postižu željene efekte. Nevidljivi lovac kojeg vide i Srbi, a kamoli Rusi, košta 200 miliona dolara. Od toga proizvođači zarade 150 miliona i to neko sruši u sedam dana", rekao je Milanović i dodao:

"Cijela koncepcija rata zapada je baletantska zapravo. Ili idem u ratove izbora, napadam puno slabijeg od sebe i popijem mu svu krv, uništim mu državu i onda se povučem. Ili imamo ratove izbora koji su neizbježni. Ovo je Putinov rat izbora, i ovo je američki rat. Ovo je rusko-američki rat", prenosi N1.