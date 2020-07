Milanović prvi predsjednik koji neće prisustvovati sjednici Sabora

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović neće prisustvovati konstitutivnoj sjednici Hrvatskog sabora u srijedu, 22. jula, čime će postati prvi predsjednik u istoriji koji neće doći na konstitutivnu sjednicu.

U kabinetu hrvatskog predsjednika "Jutarnjem listu" je rečeno da je donošenjem odluke o sazivanju prve sjednice Hrvatskog sabora Milanović ispunio Ustavom predviđenu ulogu.

Zbog epidemiološke situacije na konstitutivnu sjednicu bili su pozvani samo predsjednik Hrvatske, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Vrhovnog suda Đuro Seša, koji je ujedno i predsjednik Državne izborne komisije, kao i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Bivši direktor Državnog protokola i šef protokola predsjednika Hrvatske Milada Privora rekla je da je tačno da su svi dosadašnji predsjednici prisustvovali konstitutivnoj sjednici Sabora i da je ovaj potez predsjednika neuobičajen.

"To je ceremonijalni čin gdje je uobičajeno prisustvo predsjednika Republike. On dosta tih ceremonijalnih stvari neće praktikovati, nema propisa da treba da bude prisutan, to je stvar volje, ali svakako da je neuobičajeno. Biće takvih neuobičajenih poteza još", navela je Privora.

Konstitutivna sjednica novog saziva Hrvatskog sabora biće održana u srijedu od 10 časova, a poslanici će morati da nose zaštitne maske i dezinfikuju ruke.

U glavnom dijelu dvorane zbog poštovanja distance u saborskim klupama sjediće 89 poslanika, 54 će ih biti na galeriji, a osmoro u manjoj dvorani odmah do glavne, koja će biti otvorena kako bi mogla da se prati sjednica.

U četvrtak, 23. jula, od 10 časova biće održana sjednica na kojoj će biti predstavljen program nove vlade i ministri.