Milanović razmišlja da ne izađe na izbore

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je i dalje uvjerenja da ovo nije vrijeme za održavanje izbora zbog mnogih nejasnoća u vezi pandemije, kaže da se za 5. juli, kao datum održavanja izbora, opredjeliio jer misli da sa tim niko nema problem, što je, kako kaže, i bio cilj.

Tokom izborne kampanje će biti neutralan, neće navijati ni za koga, a razmatra, kaže, mogućnost da zbog delikatnosti svoje pozicije uopšte ne izađe na izbore, kako mu se ne bi mogla pripisivati pristranost.

"Pitanje je hoću li uopšte glasati, jer taj glas može biti presudan. Ja sam pod prismotrom cijelo vrijeme i pod lupom procjene jesam li pristrasan ili ne. Zašto bih se doveo uopšte u situaciju da bilo kome kažem za koga sam glasao", rekao je Milanović gostujući u emisiji Nova tv.

Napomenuo je ipak da, ako izađe na izbore, nije moguće da će njegov glas otići nekoj stranci desnice.

"Znate da je to nemoguće", rekao je Milanović.

Prilikom odlučivanja o tome kome će dati mandat za sastav nove vlade, neće, kaže, imati konsultacije sa svakim ponaosob, ali je važno, dodaje, da se sa tim neodugovlači.

"Procijeniću. Ona parada ovde s kamerama na svakom uglu se neće dogoditi. Ovde (na Pantovčaku) se dolazilo i pravila se jedna - kome simpatična a kome ne - predstava, gdje predsjednik Republike razgovara sa svakim ko je ušao u hrvatski parlament", kazao je Milanović.

Precizira da će s tim u vezi, kako kaže, biti malo konzervativan i vjerovatno neće razgovarati sa svima koji su ušli u parlament..

Od saradnje s premijerom Andrejem Plenkovićem, kako je rekao, očekuje da bude i dalje korektna kakva je bila i do sada, a na pitanje da I bi bio spremann da raspiše vanredne izbore ukoliko dođe do predugog vakuuma, Milanović je kazao da na to kao predsjednik nema pravo.

"Daću ljudima vremena koje i tako imaju na raspolaganju. Ja mogu, ali vrlo oprezno dorpinijeti tome da se nekakav dogovor postigne, ali tu već, ukoliko stvari ne budu išle glatko odmah, ulazimo u jednu sivu zonu u kojoj će me vjerovatno vrlo brzo neko optužiti da nekom pogodujem ili da sam se predao", rekao je.