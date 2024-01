Milanović se brutalno obrušio na Plenkovića i Turudića

ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro je danas kritikovao vladin predlog da sudija Ivan Turudić bude izabran za glavnog državnog tužioca i optužio izvršnu vlast Andreja Plenkovića da, kako je rekao, takvim izborima žele da suzbiju korupciju najgore vrste u zemlji.

Milanović je novinarima u Zagrebu rekao da je osnovni problem u Plenkoviću i njegovim, kako je kazao, "vrtnim patuljcima" koji dižu ruku za porobljavanje države.

"Plenković porobljava Hrvatsku. Ovo je posljednji primjer, imamo ih na desetine otkad je on na vlasti", rekao je Milanović.

Dodao je da se Plenković u jednom trenutku iz, kako kaže, bijesa i očaja okomio na institut netajnosti istraga.

"To su nam gurnuli kao truli panj u jeku evrointegracionog projekta. U vrijeme mog mandata je tajnost istrage, što je bila farsa, ukinuta. Zašto bi to bila tajna? Plenković to sada želi da kažnjava i proganja, maltretirao bi novinare da odaju ko je počinio gnusno djelo. Žele da spriječe da javnost dozna kakvim se kriminalnom bave vladajući. Žele suzbiti da se sazna za korupciju najprljavije vrste", naveo je Milanović.

Za postupak izbora glavnog državnog tužioca kaže da je farsa i da je Plenković već potrošio nekoliko takvih kao što je Turudić.

"Bio je Jelenić, koji je bio nesmotren, onda je došla Zlata Šipek, neposredno pred posljednje parlamentarne izbore, pokvareno kao i sada. Kvarno, kukavički odabereš, kupiš par poslanika koji ti fale. I sad se pravi ista priča. Pojavljuje se Turudić, od svih sudija najmanje određen nezavisnošću. On kao papagaj ponavlja elemente zloćudnog zakona Andreja Plenkovića", rekao je Milanović koji sve vrijeme premijera oslovljava sa AP.

Za Turudića kaže da bi sve lijepo zabranio, učinio tajnim i onemogućio da javnost sazna da su Plenkovićevi saradnici "barabe i lopovi".

"To ne smije da se zna. To je meta cijele te priče. Svi koji to rade rade protiv demokratije", naveo je Milanović, prenio je hrvatski portal Index.

Poredeći, Milanović je rekao da je vrijeme nekadašnjeg premijera Ive Sanadera bilo nevino u odnosu, kako kaže, na ovaj kupleraj.

"To treba suziti. Tom lopovluku treba stati na rep. Šta smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati kao falično vrijeme, ali vrijeme nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj danas", naveo je Milanović.

On kaže da aktuelna vlast "preparira" Hrvate da budu poslušni kao životinje.

"I tu se pojavljuje tip koji je stranački dečko (Turudić), koji se Hrvatskoj predstavlja kao spasitelj. Besramno, cinično, bezobrazno. Tome se može suprotstaviti samo na isti način. Turudić se deklariše kao HDZ-ovac i nikome ništa", naveo je šef hrvatske države i dodao:

"Naš dečko, Ture, za njega se Sanader zalagao. Problem je AP. On treba izvršitelja i našao ga je. Odabrao je tipa koji može raditi što hoće i nikome neće odgovarati, uništavaće i stvarati ljudima karijere. Ta vlast se mora pasti ispod stola. Taj čovijek na silu hoće represivnu vlast i AP mu to daje. To je takva šamarčina, i to pred očima cijele javnosti koja, nadam se, ne bleji. Ovo je vrlo mučan trenutak, gdje od mnogih loših kandidata ispliva daleko najgori, čovjek koji bi trebao da bude predmet istrage".

Milanović tvrdi da je riječ o kadrovskom imenovanju, koje će običnom većinom parlament potvrditi na nagovor Plenkovića.

"Plenković želi ovdje da ima nekoga ko će mu čuvati leđa, napiknuo je krivog tipa, on je patološki nelojalan. Zavaljaće ga prvom prilikom kao što je uništio Sanadera koji ga je stvarao. Bio je nikakav student, nije se ni s kim družio, postao je sudija u Virovitici. Onda dolazi u HDZ-ovu vlast. Onda se seli iz Virovitice u Zagreb. Dečko ide preko veze na Županijski sud, moji prijatelji sudije se koprcaju jer nisu u HDZ-u, oni su za Turudića Aristoteli. On se petlja jer ima informacije o tajnim istragama. Da, bio sam premijer, I know a little something... Taj čovek će biti šef DORH-a".

Dodao je da su sve to stvari za razgovor, ali da Plenković nije navikao da razgovara, već da prijeti i kupuje parama građana.

