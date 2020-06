Milanović u Crnoj Gori: Trebaju nam predvidivi susjedi

PODGORICA - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je danas kazao da države regiona moraju razvijati dobrosusjedske odnose i ponašati se predvidivo.

Milanović je danas počeo dvodnevnu posjetu Crnoj Gori tokom koje se na Cetinju sastao s crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem.

"Želimo imati predvidive susjede, a u odnosima među državama predvidivost ne znači dosadu. U odnosima među državama znači znati s kim imaš posla. Naprosto da jedni druge dovoljno poznajemo i da možemo očekivati normalne reakcije s drugih strana", kazao je Milanović.

On je istakao da će Hrvatska nastaviti da podržava evropske integracije država regiona, jer je to u njihovom najboljem interesu. Milanović je kazao i da Hrvatska u regionu ima najbolje odnose s Crnom Gorom. Istakao je i da očekuje kako će Crna Gora prva ući u EU u nekom dohvatljivom razdoblju.

Đukanović je kazao da, zbog oslonjenosti na turizam, dvije države dijele slične ekonomske probleme. On je kazao da će epidemija utjecati na ekonomsku situaciju u regionu, ali da je optimista.

"Proći ćemo s gubitkom, ali nećemo pasti na koljena kao ekonomija. Naprotiv, mislim da ćemo iduće godine obnoviti ekonomski rast", smatra Đukanović.

Milanović je kazao da neće biti otkazivanja izbora u Hrvatskoj zbog koronavirusa i istakao da je o tome, kako tvrdi, trebalo ranije razmišljati.

Na pitanje da prokomentariše uvrede navijača u Srbiji na njegov račun, Đukanović je istakao da je na meti nacionalista, jer se protivi njihovim idejama.

"Vjerovatno me i danas smatraju odgovornim što zaustavljam pokušaj da na grub način zloupotrijebe pitanje vjere i Srpske pravoslavne crkve (SPC) i da je pretvore u instrument za realizaciju velikosrpske ideje. Možda bi to pravnici bolje definisali, ali biće da su negdje u pravu. To će biti neko moje krivično djelo u produženom trajanju", kazao je on.

Crnogorski predsjednik je kazao da su rezultati izbora u Srbiji očekivani, dok je Milanović kazao da očekuje da, kako je rekao, neke zemlje odustanu od velikodržavnih projekata.