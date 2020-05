Milanović u Sloveniji, sastao se s Pahorom

LJUBLJANA/ZAGREB - Predsejdnik Hrvatske Zoran Milanović danas je u posjeti Sloveniji, gde se u Ptuju sastao sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom.

Prije susreta sa Pahorom, Milanović je položio vijenac kraj Spomen-obilježja i grobnice žrtvama poraća na groblju Dobrava pokraj Maribora.

Pahor je nakon sastanka izrazio zadovoljstvo zbog Milanovićeve posjeti Sloveniji.

"To je znak prijateljstva, a ono je među narodima, takvoj saradnji se veselim i nadalje. U vrijeme epidemije kad se susreću dvojica državnika, to je dobar znak. Obje države su odlično upravljale problemima koji su se pojavili širenjem virusa covid-19. To je moglo kumovati odlukama obje vlada da se otvori granica i među prvim smo državama koje su to učinile. To je još jedan signal dobre saradnje i u vrijeme krize, možemo pohvaliti nadležne vlasti da su dobro sarađivale. Pokušavamo da pomognemo jedni drugima i nađemo rješenje za probleme sa kojima se do sad nismo susretali", rekao je Pahor, prenijeli su hrvatski mediji.

Milanović je rekao da je vrijeme da se dvije države otvore.

"Radimo to vrlo smjelo i vrlo brzo i možda je to jedini način. Mi smo susjedi, Slovenci imaju i tradicijskih i interesnih veza s Hrvatskoj, puno je nekretnina... Drago mi je da smo prve države u ovom dijelu Evrope koje su normalizovale tu komunikaciju. Razgovarali smo i o pogledima na migrantsku krizu", kazao je Milanović.