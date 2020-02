Milanoviću je bio potreban samo jedan dan za prvi skandal

Samo dan nakon inauguracije predsjednik Hrvatske Zoran Milanović se našao u prvom skandalu svog mandata na Pantovčaku, piše Indeks.

Milanović je dan nakon inauguracije najavio da će za savjetnicu za obrazovanje imenovati kontroverznu bivšu direkorku Agencije za odgoj i obrazovanje (AZZ) Jadranku Žarković Pečenković, uprkos tome što su mediji danima prije toga tematiziovali niz njenih problematičnih poteza na čelu AZOO-a.

Milanovićev karakter nije dozvolio da se umjesto Žarković imenuje neko ko nema takvih repova, pa se sada novi predsjednik nalazi u situaciji da je njegova savjetnica jedna od glavnih tema u javnosti i to ne u pozitivnom kontekstu.

Savjetnica koja je u direktnoj suprotnosti s obećanjima u kampanji

Kako podsjeća Indeks, Milanović je kampanju vodio s porukom “Normalno”, zagovarajući prihvatanje različitosti u hrvatskom društvu u kojem svi treba da imaju jednak tretman te je u inauguracijskom govoru isticao da manjine u RH treba da se osjećaju sigurno i podržano.

Milanović je prekjuče na Pantovčaku poručio da su ratovi gotovi i da je danas obaveza i odgovornost u tome da se nijedan građanin Hrvatske ne osjeća uplašnim, diskriminirsanim ili na bilo koji način isključenim zbog činjenice da je - drugačija ili drugačiji.

"Kad kažem drugačija, mislim i – slabija, malobrojnija i to prema više kriterijuma: rodnom, nacionalnom, socijalnom, vjerskom, seksualnom, radnom, dobnom. To je patriotizam zasnovan na najvišim vrijednostima našeg Ustava i ako hoćete puke ljudskosti, a ne na mitovima, prošlim traumama i predrasudama", poručio je.

Imao je priliku da pošalje važnu poruku, spektakularno ju je uprskao

Naglasio je da budućnost Hrvatske zavisi od, najpre, o kvalitetu školovanja i o aktivnoj vjeri u to da je znanje ključ ispunjenijeg i uspješnijeg života.

Odluka ko će ga savjetovati na temu obrazovanja je, s obzirom na mala predsjednička ovlašćenja, konkretna prilika da se javno deklarisane vrijednosti sprovedu u praksi, odnosno u osobi koju predsjednik izabere da ga savjetuje.

I sastav političkog tima može biti poruka, što se odlično vidjelo na primjerima prve vlade kanadskog premijera Džastina Trudoa ili finske vlade koju predvode mlade žene. Stoga je Milanovićeva odluka da za savjetnicu imenuje Jadranku Žarković signal da novi predsjednik neće živjeti ono što propovijeda.

Katastrofalni mandat Jadranke Žarković na čelu AZOO-a

Prema pisanju medija, Jadranka Žarković je bila psihološkinja u Klasičnoj gimnaziji u koju su išli Milanovićevi sinovi te je u prijateljskim odnosima s prvom damom Sanjom Musić Milanović. Ova anonimna psihologinja je 2015. između više od deset kandidata izabrana za šeficu AZOO-a, u trenutku dok je ministar obrazovanja bio Vedran Mornar, bivši dekan FER-a kojeg je Milanović doveo u vladu.

Na čelu AZOO-a je provela četiri godine i nije uvela nikakve spomena vrijedne promjene, reformom školstva se takođe nije značajno bavila, a o njoj se proteklih dana negativno izrazio niz ljudi iz sistema nauke i školstva, poput Snježane Koren s Filozofskog fakulteta i Nikole Bakete s Instituta za društvena istraživanja. Jedini potez po kojem je zapamćena je kad je kratkotrajno ukinula Oskar znanja za najbolje učenike, objašnjavajući da za to nema novca.

Ministarka obrazovanja Blaženka Divjak izjavila da "nema nešto dobro reći o Milanovićevoj savjetnici za obrazovanje", a saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin da se o Žarković raspitao i da "nije srećan" njenim izborom. "Ja je ne bih imenovao savjetnicom", konstatirao je Grbin.

Savezništvo sa Željkom Markić

Žarković je prvenstveno čuvala svoju poziciju na čelu Agencije - preživjela je mandat ministara Mornara, Šustara i Barišića te dočekala Blaženku Divjak - i popuštala desno-klerikalnim snagama: konferenciju udruženja U ime obitelji na kojoj se širila homofobija je proglasila stručnim usavršavanjem, a s generalima dogovarala kako će se u školama učiti o Domovinskom ratu. Istom onom čiji kraj Milanović proglašava u govorima.

Čak je o novinarskim istraživanjima nedjeljnika Novosti informisala Željku Markić, proslijeđujući njenom udruženju novinarske upite upućene AZOO-u u vezi konferencije U ime porodice, pisao je taj list.

Jadranka Žarković se nedvojsmisleno duboko kompromitovala na više nivoa te je njeno imenovanje za savjetnicu predsjednika u suprotnosti sa svime što je taj predsjednik obećavao u kampanji.

Uprkos svim prigovorima iznesenim u javnosti, Milanović se pravio blesav kada su ga pitali o Jadranki Žarković prije dva dana, piše Indeks.

Milanovićeva prva predsjednička laž

U odgovoru na novinarsko pitanje kako komentariše postavljanje osobe uz čiji se rad vežu brojne zamjerke, predsjednik Milanović je kazao: "Ne znam na koje zamjerke mislite, ali to su neistine ako mislimo na istu osobu. Ona je četiri godine vodila Agenciju, ima iskustva i ne pripada niti jednom klanu. Neko drugi je očito htio taj posao. Ali neka ne brinu, ionako ja ne odlučujem o velikim stvarima."

Novi predsjednik je utvrdio da: 1. ne zna za zamjerke o kojima bruji javnost, dakle živi u nekom svom svijetu mašte i 2. to ionako nije istina. Indeks zaključuje - to znači da je novi predsjednik mandat počeo - laganjem. I to da bi branio upitan kadrovski izbor do kom nikom nije stalo osim njemu i možda njegovoj supruzi.

Ne čudi bijesna reakcija Zagreb Prajda koji je Žarković opisao kao "saveznicom klerikalne desnice", a Milanovića da je ovim imenovanjem pokazao da nas "čeka još pet godina laži".

Hoće li i Milanović dati pokroviteljstvo skupu Željke Markić?

Milanović je u kampanji uvjeravao javnost da se promijenio, što takođe demantiuje imenovanje Jadranke Žarković za savjetnicu.

Naime, kao premijer Milanović se više puta zamjerio svojim glasačima, a umiljavao desnici, zbog čega je i gubio reizbore, a sada ponavlja isto. Otuđio je LGBT zajednicu koja mu je sigurno dala svoje glasove u većoj mjeri nego Kolindi Grabar-Kitarović, kao i liberalno-lijevi dio naučne zajednice da bi za savjetnicu postavio osobu koja je išla na ruku Željki Markić i širenju nacionalističke mitologije o Domovinskom ratu.

Takođe, bivša šefica AZOO-a uopšte nije poštovana u sektoru obrazovanja pa je pitanje koliko će uopšte moći da bude efikasna predsjednička savjetnica. Postavlja se i pitanje hoće li predsjednik Milanović davati pokroviteljstvo skupovima udruženja U ime porodice, kao što je to činila njegova prethodnica, ali i Žarković kao drektorka AZOO-a.

Grabar-Kitarović se izvlačila na svoje savjetnike, Milanović to ne može

Po mišljenju novoimenovane Milanovićeve savjetnice stručno je usavršavanje slušati kada se homoseksualnost stavlja u isti kontekst sa zoofilijom, pa će biti zanimljivo kakvim će novim spoznajama počastiti predsjednik RH ako bude učio pod pokroviteljstvom svoje savjetnice za obrazovanje.

No za razliku od svoje prethodnice Kolinde Grabar-Kitarović, Milanović se ne može izvlačiti na to da su mu savjetnici nešto pogrešno rekli jer novi predsjednik voli da se hvali da samostalno odlučuje.

Imenovanje Jadranke Žarković savjetnicom je odluka s kojom će morati da živi, odluka koja je nedvosmisleno prvi skandal Milanovićevog predsjedničkog mandata, zaključuje hrvatski portal.