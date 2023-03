Milatović: Crna Gora postoji i bez Đukanovića

Kandidat za predsjednika Crne Gore pokreta Evropa sad Jakov Milatović, koji je ušao u drugi krug izbora u kojem će odmjeriti snage sa aktuelnim predsjednikom Milom Đukanovićem rekao je da se zalaže za najbolje moguće odnose sa Srbijom i sa svim ostalim državama Zapadnog Balkana jer smatra da su regionalne integracije temelj evropskih integracija.

Ističe da mu znači podrška svih učesnika na izborima pred drugi krug predsjedničke trke, uz napomenu da bi on bio "predsjednik svih građana".

U prvom krugu izbora najviše glasova je osvojio Milo Đukanović - 35,2 odsto, a odmah iza njega je Milatović sa 29,2 odsto. Govoreći o svom rezultatu, Milatović kaže da je to posljedica svega što je urađeno u prethodnom periodu, dobre kampanje, ali i poruka koje su slate.

"To je jedan novi sistem vrijednosti, naspram ovog nakaradnog koji je bio do sada, čiji je najveći simbol bio gospodin Đukanović. I on će najzad da bude poslat u političku prošlost 2. aprila. Ja sam imao tri godine kada je Đukanović ušao u crnogorsku politiku. Što je dosta, dosta je", rekao je on i dodao da je zbog takve politike više od 100.000 ljudi napustilo Crnu Goru.

S obzirom da su u Crnoj Gori iza ćoška parlamentarni izbori, Milatović kaže da očekuje da zemlja dobije stabilnu vladu i skupštinski saziv koji će realnije oslikavati političku realnost.

"Đukanović trenutno kontroliše pola crnogorskog parlamenta, što nije realno stanje. Zemlja mora da dobije politički snažnu vladu koja će nastaviti sa reformama, sa velikim investicionim projektima sa zemljama okruženja, sa unapređenjem vladavine prava i sa ekonomskim integracijama", poručio je.

Na pitanje šta bi uradio drugačije od Đukanovića ako pobijedi na izborima, Milatović je rekao da bio on bio "predsjednik svih građana".

"On nije bio čak nije bio ni predsjednk onih koji su negdje glasali za njega. Iza njega je ostala razorena zemlja prije svega u privrednom smislu. Da je makar malo dobra mislio Crnoj Gori, ne bi u avgustu 2020. godine minimalna penzija bila 140 evra, a minimalna plata 200", rekao je Milatović.

Odgovarajući na navode pristalica Mila Đukanovića koji kažu da je aktuelni predsjednik uveo zemlju u NATO, postavio je na evropski put i da je zaslužan za obnovu državnosti Crne Gore, Milatović je rekao da "Đukanović nije isto što i Crna Gora".

"Crna Gora je postojala i postojaće bez obzira na Mila Đukanovića, Jakova Milatovića ili bilo koga drugog", rekao i dodao da on nije saglasan da je Đukanović trasirao zemlju na evropski put uz ocjenu da je Crna Gora bila "evropskija zemlja, prije nego što je Đukanović došao na vlast", prenose Novosti.