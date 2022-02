Milatović: Krivokapić neće podnijeti ostavku

BEOGRAD/PODOGORICA - Nema mjesta nagađanjima da će crnogorski premijer Zdravko Krivokapić podnijeti ostavku uoči izglasavanja nepovjerenja vladi, u petak, 4. februara, izjavio je danas ministar za ekonomski razvoj Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je u telefonskoj izjavi za Prvu tv rekao da je današnja sjednica vlade redovna i da je zakazana dan ranije od uobičajenog termina, jer sutra zasijeda Skupština na čijem dnevnom redu je smjena potpredsjednika Krivokapićevog kabineta Dritana Abazovića.

Milatović nije konkretno odgovorio na pitanje šta je na dnevnom redu današnje sjednice, te dodao da je uobičajeno da se na sjednicama razgovara o ekonomskim dešavanjima.

A što se ekonomskih dešavanja tiče, Milatović je rekao da su svi građani Crne Gore prvi put ovih dana dobili uvećane plate u skladu sa programom aktuelne vlade "Evropa sad", kao i da minimalna zarada u ovoj državi iznosi 450 evra.

Stoga, ističe Milatović, niko u Crnoj Gori ne razumije racionalnnost Abazovićevog postupka da poslije sjajnih rezultata vlade predlaže formiranje manjinske vlade zajedno sa, kako je rekao, poraženim režimom Mila Ðukanovića.

Na pitanje ima li Abazović dovoljno poslaničkih glasova za izglasavanje nepovjerenja vladi, Milatović kaže da rušenjem prve demokratske vlade u Crnoj Gori Abazović produbljuje podjele i skreće zemlju sa dobrih ekonomskih stvari i to na, kako navodi, politički nepametan i izdajnički potez, protiv volje građana koji su glasali za smjenu kvazi diktatorskog režima.

"U slučaju da dođe do izglasavanja nepovjerenja trebalo bi da dođe do novih parlamentarnih izbora, međutim, neki to čitaju drugačije i pozivaju na Ðukanovićevu praksu. Svakako ukoliko se desi, ako Abazović sa DPS-om glasa za rušenje ove vlade, ono što bi trebalo da se desi su vanredni parlamentarni izbori u maju, zajedno sa lokalnim u nekim opštinama", kaže Milatović.

Na pitanje da komentariše mogućnost da je Ðukaović umiješan u atentat na srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, Milatović kaže da sve što zna saznao je iz medija i da ne bi volio da je bilo iz Crne Gore umiješan u tako nešto.

Jer, kako ističe, on je neko koji se zalaže da Srbija i Crna Gora imaju dobre susjedske odnose.

Milatović je potvrdio da ako vlada Krivokapića padne, premijer i dio ministara će formirati stranku jer, kako kaže, ne smiju da ostanu dužni građanima, čija su očekivanja od ove vlade velika.