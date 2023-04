Milatović otkrio koju zemlju će prvu posjetiti

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je pobjedu na izborima očekivao i da mu je drago što je ona bila ubjedljiva, a otkrio je i koju zemlju će prvu posjetiti.

Uprkos pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da prvo posjeti Srbiju, Milatović je naveo da je odlučio da prvo otputuje u Belgiju, u Brisel.

Govorio je i o jučerašnjoj velikoj, ubjedljivoj pobjedi.

Još u oktobru su, kako je kazao, donijeli poraz DPS-u u glavnom gradu.

"Pobjeda od juče bila je još ubjedljivija, i drago mi je što su moji sugrađani toliko glasali za mene. Kada za vas glasaju oni koji vas najbolje poznaju, to dosta govori o ispravnosti onog što radim", istakao je Milatović u intervjuu za RTCG.

Kampanja je bila usmjerena da birači iz prvog kruga to isto urade u drugom.

"Poruke koje sam slao tokom kampanje uoči drugog kruga dale su rezultat. Jedan dio ljudi je izašao kako bi dao doprinos da se završi era Đukanovićevog režima u Crnoj Gori, drugi da podrže viziju ljepšeg i bogatijeg života u Crnoj Gori", istakao je Milatović.

Poslije jučerašnje pobjede, dodaje, ne zna šta je Đukanović mogao da uradi, sem priznanja poraza.

"Sigurno da bih uradio isto. Nakon avgusta 2020. godine, zakoračila je u jednu novu eru demokratičnosti. To je proces kroz koji smo mnogo ranije trebali da prođemo", smatra Milatović.

Na pitanje o podršci lidera ostalih partija i eventualnom dogovoru pred vanredne parlamentarne izbore, Milatović kaže: "Mi smo imali razgovore, ali oni su bili usmjereni na predsjedničke izbore. Moj fokus je bio na tome. Zahvaljujem se na podršci predsjedničkim kandidatima. Pokazali smo stepen ozbiljnosti i odgovornosti koji je, sigurno, uticao da dio apstinenata izađe na drugi krug izbora."

Zapad, poručuje on, zna ko je Jakov Milatović.

"Važno mi je da i Crna Gora zna ko je Jakov Milatović i koje politike predstavlja. Sve čestitke idu u prilog tome da naši strateški partneri i susjedi gledaju dobro na promjene koje se dešavaju", dodaje on.

Milatović, kako je rekao, očekuje čestitke i od ostalih predsjednika država regiona.

"Prepoznat sam kao čovjek koji želi da stavi fokus na dobrosusjedske odnose", istakao je.

Milatović je naglasio da Đukanović za vrijeme svog mandata nije bio predsjednik svih građana, "pa ni svih simpatizera DPS-a".

"Prioritet mi je unutrašnje pomirenje u Crnoj Gori. Uradiću ono što je do mene, ali apelujem i na ostale političare da prestanu sa retorikom 90-ih, da gledaju naprijed jer je to važno za buduće državne procese. Možemo se politički razlikovati, ali sam siguran da se naš cilj ne razlikuje - da Crna Gora bude pomirena zemlja i da svi građani imaju iste šanse za uspjeh u životu, a da za to jedino važno bude obrazovanje, rad i trud", poručio je novoizabrani predsjednik.

Ocijenio je da ekonomske politike treba da budu sistemske, usmjerene na sve građane.

Na pitanje hoće li podnijeti ostavku na funkciju u Pokretu "Evropa sad", Milatović je rekao da je "važno da zna i umije da izađe iz uskopartijskih okvira".

"Važno je kako se ponašate kao predsjednik, to je ono što građane interesuje. Đukanović je bio simbol ne samo DPS-a, koliko lošeg upravljanja i režima koji je, negdje bio simbol organizovanog kriminala i korupcije, po evropskim izvještajima, simbol godina siromaštva i raseljavanja. To nije bilo dobro i bilo je predugo..."

Prva posjeta biće Briselu, poručio je novoizabrani predsjednik Crne Gore.

"Pregovore smo počeli 2012. godine, dugo su bili zamrznuti... Mislim da su stvari počele da se mijenjaju na bolje, pozdravljam ono što radi tužilaštvo na polju vladavine prava... I vjerujem da snažnije moramo da zakoračimo u tom pravcu i da kao predsjednik za prvu posjetu odaberem Brisel."

Dodao je da će se odazvati i pozivu da posjeti Srbiju.