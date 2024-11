Mile za 10 minuta ostao bez 1.000 maraka: Tvrdi da je kupovao na Temuu

​OBRENOVAC - Ekipu "Telegrafa" kontaktirao je Mile Milenković iz Obrenovca koji tvrdi da je njegova kartica zloupotrebljena nakon što je kupovao na aplikaciji Temu. Prije nešto više od mjesec dana obavio je svoju prvu kupovinu na aplikaciji i ostavio podatke sa kartice, a onda mu je jutros stigao poziv zbog kojeg se zaledio. Navodi se da je izgubio oko 60.000 dinara, što je 1000 BAM.

Naime, kontaktirao ga je bankar koji je posumnjao da je njegova kartica zluopotrebljena.

"Poručio sam stvari za decu preko aplikacije Temu 1. oktobra, ostavio sam svoje podatke i broj kartice. Novac mi je skinut regularno i pošiljka mi je stigla nakon dve nedelje" priča Milenković za "Telegraf Biznis".

Idilično praznično jutro pokvario mu je poziv bankara koji ga je upitao da li je upoznat sa transakcijom dolara.

"Probudio me je i rekao da je video čudnu transakciju koja mu izgleda kao zloupotreba kartice. Pita me da li sam upoznat sa transakcijom dolara, ja kažem ne i ne znam o čemu se radi" nastavlja on priču za portal.

Kako kaže, odmah je tražio da mu kartica bude blokirana, ali šteta je već načinjena: skinuto mu je 299 dolara (33.000 dinara) navodno na račun Linux fondation i još 253 dolara (27.600 dinara) na sajtu "walabot" (u šta je i "Telegraf" imao uvid).

Milenković tvrdi da nije imao dodira sa ovim sajtovima, a i transakcije su napravljene danas u 07.51 ujutru, 10 minuta prije nego što ga je svojim pozivom bankar probudio i upozorio.

Navodi da će slučaj prijaviti nadležnim organima.

Iako sumnja da je problem nastao nakon što je ostavio podatke na Temu aplikaciji, ne postoje jasni dokazi da su ove transakcije povezane, prenosi "Telegraf".

