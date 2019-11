Milionska krađa u Splitu ima potpise bande Pink Panter

SPLIT - Način na koji su provalili i ukrali stvari iz zlatare u Splitu ima neke potpise Pink Pantera. Nisu privlačili puno pažnje, sve su obavili brzo i znali su što rade, rekla je Olivera Ćirković, nekadašnja šefica jednog ogranka te svjetski poznate bande lopova.

Prošla su dva dana nakon jedne od najvećih provala na splitskom području. Policijski istražitelji su u zlatari "Đonlić" ponovno razgovarali s vlasnikom pokušavajući prikupiti sve moguće informacije. Trojica maskiranih profesionalaca odnijeli su iz zlatare na vrhu Bosanske ulice, u samom cebtru Splita, plijen vrijedan najmanje dva miliona kuna. Tako barem tvrdi vlasnik. Uzeli su više od sedam kilograma zlatnog i srebrnog nakita te nešto gotovine. Provalili su u zlataru oko 2.15 sati u noći na ponedjeljak, a snimke kamera jasno pokazuju kako su znali što rade.

Podignuli su rolo vrata kao da ulaze u vlastitu kuću i potom macolom, velikim čekićem, razbili staklo na ulaznim vratima. Iako se alarm upalio, trebalo im je nešto više od 60 sekundi da "počiste" sve vrijedno iz zlatare. Trojica maskiranih muškaraca su se u malom prostoru snalazili izvrsno, nije bilo nesporazuma niti spoticanja, posao je bio dobro podijeljen, piše 24sata.hr.

Kako navodi ovaj portal, očigledno su već sve znali, te su u velike torbe, s kojima su došli, natrpali zlatninu i pobjegli. Zanimljivo je da su ostavili macolu. Činilo se da ju je jedan od pljačkaša namjeravao uzeti, drugi mu je naredio da je ostavi.

"Pink Pantheri ne bi krali ladice sa zlatom, kao što su to ovi učinili. Stavili su ih u te torbe koje su bile predviđene za njih, no sve se to nekako čini glomazno i upadljivo. Isto tako, pogreška je što su ostavili taj čekić jer je prvo pravilo da se sve nosi sa sobom", pojašnjava Ćirkovićeva.

Dodala je kako je to postao dokaz protiv njih. Ako je na macoli ostao kod, moći će otkriti gdje je kupljena te je koristiti na sudu.

Lopovi su na izlasku čak zatvorili rolo vrata, da bi potom pobjegli prema Bosanskoj ulici. Inače, u Splitu su dvije zlatare istog prezimena koje vode braća. Ova opljačkana je novija, nalazi se u centru te su pljačkaši vjerovatno imali vozilo za bijeg.

Vjerovatno ne bi daleko trčali po gradskim kalama, iako u to vrijeme ondje nema puno prolaznika. Na vrhu ulice postoji druga kamera jer je u desetak metara smješteno još nekoliko trgovina nakitom. Postoji sumnja kako su danima izviđali nemaskirani pa istražitelji provjeravaju i nju, piše 24sata.hr.

Pitanje je i kako će "utopiti" plijen. Vlasnik zlatare upozorio je kolege da budu oprezni prilikom kupovine robe sumnjivog porijekla. Nisu bili osigurani, a navodno su premije osiguranja toliko visoke da bi plaćanje ugrozilo poslovanje. Ovako je cijela šteta pala na leđa vlasnika. Naravno, ako se provalnici ne pronađu.