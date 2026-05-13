​PODGORICA - Stavom podgoričkog Višeg suda da predmet "Telekom" nije apsolutno zastario, otvara se mogućnost da bivši šef države Crne Gore Milo Đukanović, njegova sestra Ana i više drugih osoba uskoro budu saslušani u vezi sa spornom privatizacijom nekada uspješne državne kompanije, pišu "Vijesti".

Prema rješenju Višeg suda, to se odnosi na dio koji tretira krivično djelo primanje mita, a za šta se terete Đukanovići, nekadašnji predstavnici "Telekoma" Crne Gore, tada državne kompanije, HLT fonda, preduzeća "Monte Adria" i "Mađar Telekoma" - Oleg Obradović, Veselin Barović, Damjan Hosta i Tomaš Marvai, pišu "Vijesti".

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović kazala je "Vijestima" da će sačekati novu odluku sudije za istragu, istovremeno poručujući da se nakon ovakvog stava suda i za tužilaštvo otvara prilika da ponovo pokrene istragu u tom slučaju.

Naložena istraga

Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda rješenjem je naložilo sudiji za istragu da ponovo razmotri prijedlog Ćirovićeve i sasluša aktere privatizacije nekadašnjeg crnogorskog "Telekoma".

Kancelarija zaštitnika u oktobru prošle godine je preduzela krivično gonjenje u tom predmetu u svojstvu supsidijarnog tužioca u ime države, a nakon što je Specijalno državno tužilaštvo prošlog ljeta odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), tvrdeći da je nastupila apsolutna zastarjelost.

Tu odluku donijela je specijalna državna tužiteljka Ana Perović Vojinović, a potvrdio tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veljko Rutović.

Vlada je početkom oktobra prošle godine zadužila Kancelariju zaštitnika da preduzme krivično gonjenje u svojstvu supsidijarnog tužioca u ime države, ali je sudija za istragu odbio prijedlog da, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, sprovede dokazne radnje - sasluša aktere iz predmeta "Telekom".

Ćirovićeva je od istražnog sudije u oktobru prošle godine tražila da Mila Đukanovića, pored ostalog, pita o njegovom postupanju kao premijera tokom pripremanja tenderskog postupka prodaje akcijskog kapitala "Telekoma", odluci o prihvatanju ponude "Mađar Telekoma", odluci tadašnje Vlade o isplati kontribucije svim manjinskim akcionarima, ali i o izvještaju komisije tadašnjeg Savjeta za privatizaciju o rezultatima tendera…

Predložila je da sudija Anu Đukanović pita o postojanju ugovora sa firmom "Sigma Inter Corp", SAD, za pružanje konsultantskih usluga, izvještajima o pruženim uslugama…

Čeka se odluka sudije

"Rješenje Višeg suda potvrđuje upravo stav zaštitnika da u konkretnom jesu preduzimane procesne radnje, pa je prekidana zastara. Viši sud to nalazi i daje precizne datume nastupanja apsolutne zastare gonjenja za svako krivično djelo ponaosob", rekla je Ćirovićeva.

Kako je dodala, "prvenstveno treba sačekati odluku istražnog sudije s obzirom na to da je u odbijajućem dijelu predmet vraćen sudiji za istragu na ponovno odlučivanje, nakon čega će se zauzeti konačan stav o daljem preduzimanju radnji".

Podsjeća da vijeće Višeg suda obrazlaže da za određena krivična djela - primanje mita i primanje mita putem pomaganja - nije nastupila zastarjelost.

"U kojem dijelu bi tužilaštvo moglo da pretvori predmet, otpočne preduzimanje radnji, s obzirom na to da je za gonjenje za ta krivična djela isključivo nadležno tužilaštvo", kazala je Ćirovićeva.

Američka Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) je, kako je pisao RTCG, 2012. godine saopštila da ima dokaze da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori i Makedoniji tokom privatizacije telekomunikacionih kompanija.

Crnogorska državna kompanija "Telekom" prodata je 2005. godine "Mađar Telekomu", u vlasništvu "Dojče Telekoma", za 114 miliona, od čega su tri miliona izdvojena za dotaciju otkupa akcija manjinskih akcionara.

Početkom 2012. godine SEC je objavio da je "Dojče Telekom", navodno, preko svoje podružnice crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije isplatio mito.

Prema navodima SEC-a, podmićivanje su omogućila dva člana uprave crnogorskog "Telekoma" i advokatica, sestra jednog od vodećih funkcionera, za koju su mediji tvrdili da je riječ o Ani Đukanović, sestri Mila Đukanovića.

Ona je, kako je ranije pisao RTCG, tužila medije koji su tvrdili da je ona pomenuta u tužbi., prenosi Nova.