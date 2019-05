Milorad Dodik i Aleksandar Vučić persone non grata u Albaniji

TIRANA - Zvaničnik pokreta Samoopredjeljenje Boiken Abazi objavio je na Twitteru da su predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nepoželjne osobe u Albaniji, u čijem glavnom gradu Tirani od srijede trebaju prisustvovati samitu Brdo-Brioni procesa.

"Aleksandar Vučić i Milorad Dodik su persone non grata u Albaniji. U Tirani će se 8. maja u 18 sati građani okupiti kako bi se suprotstavili njihovoj supremacionoj i šovinističkoj politici, kao i da bi se suprotstavili njihovoj posjeti Albaniji povodom samita Brdo-Brioni", napisao je Abazi na Twitteru.

U Tirani bi 8. i 9. maja trebao biti održan sedmi samit Brdo-Brioni procesa, koji će okupiti lidere zemalja regiona i čiji je ovogodišnji domaćin predsjednik Albanije Iljir Meta, a kao počasni gosti su najavljeni predsjednik Poljske Andžej Duda i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i sigurnost Federika Mogerini.

U glavnom gradu Albanije okupiće se lideri "zapadnobalkanske šestorke" – Srbije, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, kao i zvaničnici Slovenije i Hrvatske, država koje su svojevremeno pokrenule proces Brdo-Brioni.

Aleksandar Vučić & Milorad Dodik are persona non grata in Albania. May 8th, at 18:00, in Tirana, citizens will gather to oppose their supremacist and chauvinistic politics, and to oppose their visit in Albania for the "Brdo-Brijuni" summit. pic.twitter.com/h7KdHxUb88