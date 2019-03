Miloš Zeman: Bombardovanje SRJ je bilo čin arogancije moći

PRAG - Predsjednik Češke Miloš Zeman priznao je da se danas nerado sjeća odlučivanja češke vlade da kao "novajlija u NATO" odobri bombardovanje.

On je, povodom današnje proslave 20. godišnjice ulaska Češke u NATO, označio bombardovanje Jugoslavije 1999. godine kao grešku.

"Mogu da vam kažem da to sa izvijesne distance smatram greškom i smatram da je to bio čin izvijesne arogancije moći. Tadašnjeg odlučivanja češke vlade se sjećam veoma nerado. Češka je bila posljednja zemlja koja je dala saglasnost za bombardovanje. I to i iz tog razloga što smo bili u NATO tri nedjelje i vjerovatno ne bi bilo potpuno normalno kada bi kao novajlija i kao jedina zemlja stavili veto na tu odluku", kazao je Zeman u prigodnom intervjuu agenciji ČTK.

Zeman, koji je zeleno svjetlo za bombardovanje SR Jugoslavije dao kao premijer tadašnje češke vlade, podsjetio je da je Češka pokušavala da traži saveznike u NATO za diplomatsko rješenje, ali bez uspjeha i da je tek kasnije Češku podržala Grčka i predložile su diplomatsku inicijativu.

Miloš Zeman je 1999. godine kao premijer češke manjinske socijaldemokratske vlade uprkos glasnim protestima u svojoj partiji odobrio bombardovanje Jugoslavije i dao saglasnost za prelijetanje aviona NATO preko Češke, ali je još tada upozoravao da se bombarduje zbog humanitarne katastrofe kosovskih Albanaca a da bi bio apsurd kada bi bombardovanje vodilo ka otcjepljenju Kosova od Srbije.

"Kao što znate, češka vlada je bila posljednja, bukvalno posljednja vlada koja je otvorila vazdušni prostor za NATO avione. Tada smo uzalud tražili saveznike koji bi nam pomogli da se sve riješi na miran način", kazao je Zeman 2014. godine pošto je postao predsjednik Češke.

Zeman je tada podsjetio da su ga u to vrijeme saveznici ubjeđivali da će biti bombardovani isključivo vojni ciljevi u SRJ.

"To njihovo obećanje nije ispunjeno. Kao što vidite, obećanjima nekih političara ne možete potpuno da vjerujete", rekao je tada Zeman, a krajem prošle godine ponovo je istakao da je bombardovanje bila greška za koju sada ne treba tražiti, ali bi da se opravda.

Za razliku od bombardovanja Jugoslavije, predsjednik Zeman izjavio je sada agenciji ČTK da smatra da su saveznička intervencija u Avganistanu i saveznička bombardovanja u toj zemlji apsolutno ispravna.

U Pragu predsjednici zemalja Višegradske grupe, obilježavajući 20. godišnjicu ulaska Poljske, Češke i Mađarske u NATO i 15. godišnjicu ulaska Slovačke u zapadni vojni savez, učestvuju danas u međunarodnoj konferenciji "Naša bezbjednost se ne podrazumijeva".