Milošević: Idem u Knin; Vučić: Ne mogu da podržim

ŠIBENIK - Boris Milošević iz Samostalne demokratske srpske stranke potvrdio je danas da će 5. avgusta biti na obilježavanju 25 godina od hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" u Kninu u svojstvu potpredsjednika Vlade Hrvatske zaduženog za ljudska prava.

Milošević je na Facebooku napisao da kao član Vlade, Srbin iz Hrvatske, svjestan opterećenja ratnog nasljeđa u društvu koje osjećaju Srbi u Hrvatskoj, ali i, kako je naveo, svi njeni građani, mora razmišljati racionalno i odgovorno, te pokušati doprinijeti boljem društvu i građenju kulture mira.

"Nije mi bilo lako donijeti ovu odluku, kako zbog privatne porodične tragedije, tako zbog svih onih Srba koji su u 'Oluji' nekog izgubili, onih koji su u izbjeglištvu, kao i onih koji su se vratili, iako im je proces povratka opstruisan. Sudbinu tih ljudi dobro znam jer skoro cijeli profesionalni i politički staž, proteklih 18 godina, pomažem u rješavanju njihovih problema", naveo je Milošević.

On je podsjetio da je "Oluju" dočekao u rodnom Šibeniku, brinući tih dana za oca koji je bio mobilizovan kao hrvatski vojnik, za svoje prijatelje koji su bili u Hrvatskoj vojsci, kao i za rodbinu koja je bila na drugoj strani.

Milošević je naveo i da je očeva majka, koja nije htjela napuštati svoju kuću u selu Bribirske Mostine, ubijena vatrenim oružjem iz neposredne blizine, a ubica je pronađen slučajno zbog vlastitog bahaćenja.

Smatrao je, dodao je Milošević, da niko neće istraživati ubistvo "četnikuše", te je osuđen na sedam i po godina, a izašao je poslije tri i po godine, nakon što je dobio pomilovanje od predsjednika države.

Od njegovog odlaska u Knin, Milošević smatra da je "puno važnije graditi atmosferu pomirenja i dijaloga u kojem kao društvo moraju biti priznate i prihvaćene sve žrtve, bez obzira na nacionalnost".

"Svjestan sam da moj dolazak u Knin kod većine neće promijeniti dva različita pogleda na `Oluju`, ali sam voljan prihvatiti svaki gest koji ide ka tome da zajedničkom tolerancijom i uvažavanjem sami sebe potvrdimo kao demokratsko društvo koje može ostvariti suživot i prosperitet, bez obzira na svaku razliku, pa tako i onu u tumačenju zajedničke istorije", objasnio je Milošević.

On smatra i da je "sazrio trenutak da politika razumijevanja i poštovanja drugog pobijedi politiku mržnje". Odlazak Miloševića na obilježavanje vojno-policijske akcije "Oluja" u Knin osudili su brojni zvaničnici Srbije i Republike Srpske.

Vučić: Ne mogu da podržim

Predsjednik Srbije govorio je i o odlasku predstavnika Srba na obilježavanje akcije "Oluja" u Hrvatskoj.

On je rekao da ne može da podrži odlazak Srba u Knin.

"Za nas je važno da Republika Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju stradanje i tragediju srpšskog naroda. Najveće etničko čišćenje od Drugog svetskog rata", rekao je Vučić.

"Gradi se i spomen obeležje, to je za nas važno i da to radimo sa Republikom Srpskom", dodao je on.

Kako kaže, ne podržava odlazak Srba na obilježavanje akcije "Oluja".

"Ja sam Miloradu Pupovcu rekao da ne mogu da podržim prisustvo Srba na 'proslavi' Oluje u Kninu, ali od mene neće čuti nijednu težu reč", rekao je Vučić i dodao da je

"Važno je da nikada više ne bude zid na Drini, sankcije na Drini, kao što je to nekada bila", kaže.