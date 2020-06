Milošević: Žalosno što su mladi zadojeni mržnjom

ZAGREB – Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević komentarisao je danas neprimjerene poruke upućene srpskim ženama i deci sa zagrebačkih ulica, ocijenivši da je žalosno vidjeti da su mladi ti koji su zadojeni tolikom mržnjom.

ZAGREB – Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević komentarisao je danas neprimjerene poruke upućene srpskim ženama i deci sa zarebačkih ulica, ocijenivši da je žalosno vidjeti da su mladi ti koji su zadojeni tolikom mržnjom.

Oni, kaže Milošević, uzvikuju i pišu ogavne poruke iz mržnje prema Srbima, navodeći kao primjer: "Ubi, ubi Srbina".

Milošević je za N1 TV rekao da je nedavno Srpsko narodno veće objavilo Bilten o istorijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u 2019. godine pun sadržaja kao što su transparrenti kojima su ovi mladi navijači mahali.

"Nebrojeno puta smo upozoravali na poruke mržnje, o povicima na utakmicama, o grafitima koji postaju sve ogavniji. To je, nažalost, postalo toliko uobičajeno da nije samo komunalni problem, problem policije i pravosudni problem, to postaje strukturni problem društva. Sve je to rezultat relativizacije ustaštva i pokliča mržnje koji iz ovakvih poruka prelazi u fizičko nasilje", rekao je Milošević.