Milošević:Vidim komunikaciju između Zagreba i Beograda

ZAGREB - Potpredsjednik hrvatske Vlade i Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Boris Milošević izjavio je da su se odnosi Hrvata i Srba popravili u Srbiji, Hrvatskoj i BiH, kao i da vidi da ima komunikacije između Zagreba i Beograda, iako se čini da je nema.

Milošević kaže da je odnos Beograda i Zagreba ključan.

"Legitimno je i da vlada u Zagrebu i u ona u Beogradu štite interese svoje države, ali jasno je da moraju pronaći i zajedničke tačke, a njih je mnogo: položaj manjina, ekonomija, zajednička evropska budućnost… Iako se čini kao da nema nikakve komunikacije, ja je vidim", reko je Milošević za zagrebački Večernji list.

U opširnom intervjuu za zagrebački dnevnik, Milošević je istakao i da šta god da napravi, za hrvatsku desnicu će biti četnik ili bar ekstremni

Srbin, a pogotovo kada se, kako kaže, još prezivaš Milošević.

S druge strane, oni umjereni ljude poput njega gledaju kao na profesionalnog Srbina.

"Kod Srba postoje specifični problemi - od jezika i pisma, pa do stambenog zbrinjavanja, elektrifikacije sela koje mejnstrim stranke percipiraju kao periferne probleme. I onda kad se dogodi situacija da to iskoči u mejnstrim, kao recimo sad situacija s Banijom, svi se čude kako su to sela bez struje ili kako žive u strašnim uslovima", kaže Mlošević, koji kao zamjenik šefa Štaba za obnovu najviše vremena posljednjih mjeseci sprovodi upravo na Baniji.

Čak i kada je SDSS u vladajućoj koaliciji, Milošević kaže bez podrške kao srpska stranka ne mogu više da učne.

"Srbi imaju toliko problema i svi su zapravo prioritetni. Od egzistencijalnih problema do borbe za ostvarenje jezičkih prava. Mi se samo borimo za prava koja su već izglasana zakonima prije 20 godina dvotrećinskom većinom. Samo želimo da se to implementira", kaže Milošević, ali dodaje da je svjestan da se to ne može preko noći.

Ističe i da u hrvatskoj javnosti treba normalizovati uputrebu ćirilice, koja, kako kaže, nije nikakvo agresorsko pismo, nego pismo kao i svako drugo i da Hrvatska neće ništa izgubiti ako implementira svoje vlastite zakone i ćirilica se pojavi na nekoj javnoj ploči.

"To ne treba demonizovati", naveo je Milošević