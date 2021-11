Ministar odbrane Milanovića nazvao "psihijatrijskim slučajem"

ZAGREB - Nakon zajedničkog prisustvovanja obilježavanju 30 godina "slamanja odbrane" naselja Lužac, u Vukovaru, pred novinarima su se danas našli sukobljeni šef države i ministar odbrane, Zoran Milanović, koji je ministra odbrane nazvao "opuškom", a Mario Banožić mu uzvratio da je "psihijatrijski slučaj".

Banožić je ranije optužio Milanovića, koji je i vrhovni komandant Oružanih snaga, za državni udar, jer je pokušao da bez njegovog znanja pošalje vojsku u BiH, što je izazvalo oštre reakcije u Hrvatskoj, posebno u BiH.

Milanović je novinarima u Vukovaru rekao da je sve u vezi sa ministrom odbrane postalo ozbiljno i, kako je naveo, već ima reperkusije po nacionalnu bezbjednost.

"Ljudi koji rade takav posao su opasni za Hrvatsku", rekao je Milanović i dodao da je dalja saradnja sa Banožićem nije moguća, prenijeli su hrvatski mediji.

"Ministar koji optužuje vrhovnog komandanta OSRH-a za državni udar neodgovorno se ponaša", naveo je Milanović, koji, kako kaže, očekuje od premijera Andreja Plenkovića da riješi ovaj problem.

"Vojska je u ozbiljnoj materijalnoj krizi zato što se potpuno zanemaruju njene potrebe. Materijalno stanje u Hrvatskoj vojsci je gore od lošega", rekao je predsjednik, kojeg je prethodno Plenković optužio za "puzajući državni udar".

"To je još jedna krajnje neozbiljna i alarmantna izjava jednog predsjednika vlade. S obzirom na to da je on puzajući državni udav, očekujem da malo pridavi svog malog Baneta. Došao je neuk i užasno agresivan da vodi jedan od najdelikatnijih sistema u državi i da sarađuje sa vrhovnim komandantom, kome treba da bude na usluzi. A on radi sve suprotno", rekao je Milanović.

Milanović je negirao tvrdnje Banožića da je spriječio međunarodni skandal govoreći o prelasku pripadnika Počasno-zaštitne jedinice koji su otišli u BiH.

"Ništa on nije spriječio", kazao je Mlanović, koji je na pitanje novinara da li je sada autoritet admirala, načelnika Generalštaba Roberta Hranja doveden u pitanje, jer se našao između dvije vatre, odgovorio:

"Nema tu vatre. Banožić nije vatra, Banožić je opušak".

Poslije Milanovića pred novinarima se pojavio i minnistar Banožić, koji je rekao da su ga nedavno kolege u Briselu pitali šta se dešava u Hrvatskoj i da su konstatovali da Milanović pravi veliku štetu državi.

"Nazivajući nekoga lažovom, opuškom, zato što će nekoga penzionisati najbolje govori u kojoj je on (Milanović) psihičkoj fazi", rekao je Banožić.

U slučaju slanja vojske u BiH se radi o nepoštovanju zakona i pravila, a Milanović unosi politiku u vojsku.

"Rekao sam Hranju ako se ne može oduprijeti Milanoviću da da ostavku. On je rekao da će to napraviti. Generalima je zabranio da polažu vijence sa mnom. Milanović je psihijatrijski slučaj", rekao je ministar i dodao da ga je Milanović pozvao na sastanke na kojima je morao da sluša njegove životne priče.

Optužio je predsjednika da je stavio oznaku tajnosti na let helikopterom da sakrije gdje je išao i šta je radio.

Banožić je rekao da Milanović ne osjeća Hrvatsku vojsku, on ne živi s njima. Upropastio je zakletvu u Požegi da bi, kako je kazao, "u sedam minuta ispoljio svoje psihičko stanje".

"Odavno je vrijeme za opoziv predsjednika. Kad pogledate njegovo psihičko stanje, sve vam je jasno", rekao je Banožić.