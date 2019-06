Ministri u Srbiji ostaju bez "blinkera"

Prava poplava nezakonitog korišćenja "blinkera" na službenim automobilima, na koje je ukazao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sjednici GO SNS, ubuduće će biti oštrije sankcionisana, saznaju "Novosti".

Od državnih funkcionera, pravo na ovu signalizaciju, po zakonu, imaju samo predsjednik, premijer i šef parlamenta.

"Blinkere" mogu da koriste i vozila policije, vojske i VBA.

Direktor Komiteta za bezbjednost saobraćaja Damir Okanović objašnjava, za "Novosti", da na "blinkere" nemaju pravo ni ministri ni predsjednici opština ni direktori javnih preduzeća:

"Nažalost, svi smo svedoci da mnogi od njih to u praksi ne poštuju. I ne samo oni, signalizaciju zloupotrebljavaju i brojni građani koji nemaju nikakve veze sa politikom i javnim funkcijama. Dobro je što je na to ukazao i predsednik Vučić, jer će to biti signal policiji da bez ustezanja zaustavlja i kažnjava sve koji nezakonito koriste signalizaciju na vozilima."

Okanović ukazuje da su masovnom zloupotrebom, "blinkeri" postali obesmišljeni i da građani sada uglavnom kad vide kolonu pod pratnjom i vozila sa signalizacijom uopšte ni ne reaguju i ne pomjeraju svoje automobile, što može ugroziti bezbjednost svih.

Inače, za nezakonito korišćenje "blinkera" predviđene su kazne od 20.000 do 40.000 dinara za fizičko lice i od 60.000 do 800.000 dinara za pravno lice.

(novosti.rs)