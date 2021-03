Mirjana Karanović: Biti silovan nije nikakva nagrada za lepotu

Sa Branislavom Lečićem sam radila godinama, nikad nismo bili bliski prijatelji, bili smo bliske kolege, ne znam ga privatno, i čula sam Branislava Lečića (na snimku Danijele Štajnfeld) kako to izgovara - ne verujem da je bila proba, ali sve što govorim je moje lično mišljenje, niti nekog optužujem niti zastupam bilo kakvu odbranu ili optužbu, rekla je glumica Mirjana Karanović govoreći o ovom slučaju.

Karanovićeva je za televiziju "N1" navela da je njena odluka da neće igrati sa Lečićem u predstavi u BDP-u prije svega ženska solidarnost, i to zato što je iskreno povjerovala u priču Danijele Štajnfeld i to šta je ona sve doživjela.

"Iza toga nema ničeg drugog. Ja sam rekla da ta predstava dugo nije bila na repertoaru, ali htela sam da unapred znaju da ako je budu ponovo stavili da ja ne bih ponovo igrala sa njim i da bih u tom slučaju jedino igrala ako bi bio drugi glumac", dodala je.

Ona je navela i da to nije tema kojom će dalje da se bavi, niti želi da proširuje priču.

"Uradila sam gest i ne želim od toga da pravim neki pokret protiv kolege, samo sam podržala jednu mladu ženu kojoj verujem", objasnila je.

Govoreći o snimku razgovora Danijele Štajnfeld sa Lečićem, Karanović je rekla da ne vjeruje da se radilo o probi.

"Ja sam sa tim čovekom radila godinama, nikad nismo bili bliski prijatelji, bili smo bliske kolege, ne znam ga van proba, van predstava, van gostovanja koja smo imali, ne znam ga privatno, već kao Branislava Lečića i čula sam – Branislava Lečića kako to izgovara. A da li je to proba – ne verujem da je proba, ali to sve što govorim je moje lično mišljenje, niti nekog optužujem, niti zastupam bilo kakvu odbranu ili optužbu, ja imam pravo da to kažem", istakla je ona.

Ona je rekla da joj ne treba sud da joj nešto dokazuje.

"Nisam njega ni za šta optužila, niti sam ga uvredila, tako da meni ne treba sud da mi nešto dokazuje, jer sud može da kaže da nema dovoljno dokaza, jer je naše sudstvo takvo kakvo je i još nema razvijene mehanizme kojima bi se zlostavljanje prepoznalo. Kod nas se još uvek traže neki fizički dokazi, povrede, žena da bi dokazala da je seksualno zlostavljana mora da ima fizičke tragove u vidu povreda. Sve ostalo je veoma sumnjivo kod nas. Mislim da to nije u redu, i da ako neko kaže", ne želim, da to 'ne želim' može da se kaže u svakom trenutku“, navela je.

Ona je rekla da smatra i da to što neki muškarac "želi neku ženu nije nikakva nagrada za tu ženu".

"To nije nikakva čast, biti silovan nije nikakva nagrada za lepotu i privlačnost", kaže ona.

Govoreći o odluci BDP-a da izuzme Lečića iz narednih predstava, Karanović je rekla da ona to nije inicirala, da o tome nije znala ništa i da to nije njena inicijativa.

"Nemam o tome nikakvo mišljenje, imam mišljenje za sebe. Moramo mnogo da razgovaramo o tome, mislim da ono što mogu da verujem, da pretpostavim, jeste da muškarac možda nema ideju da je to što radi pogrešno, i da nema ideju da je to silovanje, nego smatra da je to pitanje njegove strasti ili posvećenosti", kazala je.

Kako je rekla, možda bi o tome u budućnosti mogla da se povede neka diskusija, i možda jeste nastupilo vrijeme da ponovo odredimo kako ćemo se kao muškarci i žene družiti i zajedno živjeti.

"Jer ne možemo jedni bez drugih, zaljubljujemo se, volimo jedni druge, ali takođe i povređujemo jedni druge. Mnoge stvari su se podrazumevale u prošlosti, i mnoge žene i muškarci misle da se te stvari podrazumevaju, da je muška želja mnogo jača i neumoljiva", navodi.

Ona je izrazila nadu da će slučajevi seksualnih napada koji su izbili u javnost pomoći da se žene osnaže.

"Uvek će biti negativnih ljudi koji nemaju dobro mišljenje o pravu i ljudskim slobodama, koji misle da svako treba da sedne na svoje mesto i šuti, i da je bolje šutiti. Dobila sam mnogo takvih saveta, ali ja nisam mudra po tom pitanju", rekla je.

Karanović je navela i da je zbog svog reagovanja dobila stotine pozitivnih poruka, i samo nekoliko negativnih, i samo "dva, tri jako ružna komentara".

(N1)