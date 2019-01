Miroljubu prijeti 12 godina zatvora, ali niko ne zna čime se on bavi

Više javno tužilaštvo u Leskovcu je radi utvrđivanja postojanja sumnje da je Miroljub Petrović odgovoran za teško djelo protiv zdravlja ljudi, od policije zatražilo da prikupi potrebna obaviještenja.

A isto će učiniti i leskovačko Osnovno javno tužilaštvo kako bi se utvrdilo da li je učinjeno i neko krivično djelo iz njihove nadležnosti koje se goni po službenoj dužnosti. Nakon dostavljanja obaviještenja, a zavisno od utvrđenih činjenica i prikupljenih dokaza, oba tužilaštva će odlučivati o daljem postupku.

Nako pišu Novosti, Miroljub Petrović je geolog za koga postoji sumnja da se bavi nadriljekarstvom. Ako se budu dokazale tvrdnje Biljane Jovanović da je zbog takvog liječenja njen brat Slavčo Petrov preminuo 7. januara ove godine prijeti mu i do 12 godina zatvora. Slavčo je u Petrovcu kod Leskovca, kako priča njegova sestra, proveo šest dana “u malenoj kući sa baštom” i za to je platio 120 evra po danu. On je šetao, molio se i koristio tinkture koje, kako na svom sajtu tvrdi Petrović, liječe od raka.

Vijavica je u petak zatvorila u kuće malobrojne mještane sela Petrovac. Na ulazu u ovo mjesto, poslije velikog uspona, ravnica, a na kraju puta se nižu kuće i vikendice u kojima tokom zime niko ne stanuje. Na periferiji je kuća Miroljuba Petrovića.

Prvom sagovorniku Novosti bilo je dovoljno da pomenemo Miroljuba i Centar za prirodnjačke studije kako bi nam odmah pokazao pravi put. Na periferiji sela stižemo do velikog dvorišta u kom je nekoliko objekata. Sa lijeve strane, odmah pored ulaza, nalazi se prizemna zgrada sa klima-uređajem i zavjesama na prozorima, koja bi mogla da odgovara opisu Biljane Jovanović, a u dubini dvorišta lijepo uređeni dvospratni objekat sa potkrovljem i velikom terasom. Na kapiji stoji upozorenje, pa se u dvorište, kojim šeta veliki žuti pas, ulazi na sopstvenu odgovornost. Za razliku od okolnih kuća koje su zavijane, sve betonske staze u Petrovićevom dvorištu su očišćene od snijega. To za domaćina čini komšija iz ovog sela koji nam potvrđuje da smo na pravoj adresi. Međutim, on ističe da o centru u kom borave Petrovićevi “pacijenti” ništa ne zna.

- Zamolio me da očistim sneg jer bi trebalo da dođe iz Beograda. Povremeno dolazi, ali za objekat za koji me pitate ja ne znam. Evo, ako je ovo to što tražite - priča naš sagovornik i pokazuje na baraku pokrivenu najlonom.

O Petroviću ima samo riječi hvale. Kaže da je “izvanredan čovek i dobar komšija”. I on je čuo za optužbe, ali ne vjeruje u njih.

- To ga sada terete i gone zbog toga što je protiv vakcine. Ne vredi vam. Nemate sa kim da razgovarate. Sada ovde nema nikoga. Kad dođe, vi vidite sa njim - dodaje.

Traži nam broj telefona i ostavljamo mu ga. Iz dimnjaka na većem objektu kulja dim, a ispred dvospratnice stoji žena i radoznalo posmatra šta se pred dvorištem dešava. Naš sagovornik se odlučno protivi da fotografišemo objekte sa obrazloženjem da se radi o privatnom posjedu. U blizini je parkiran automobil pančevačkih registracija.

- Nemojte da pravite probleme i meni i sebi. Molim vas da to ne činite - ističe.

Vraćamo se u centar mjesta gdje razgovaramo sa nekoliko Petrovčana. Svi naši sagovornici kažu da u njihovo selo dolaze ljudi sa svih strana i traže Miroljuba Petrovića.

- Tačno je da se često raspituju za njega. Idu tamo. Vraćaju se. Šta rade to niko ne zna. Priča se da on ima neke lekove za mnoge bolesti, a čoveku kad je teško traži slamku spasa - kaže jedan od mještana.

Nova kuća na djedovini

Petrović je, kaže nam jedan od mještana Petrovca, novu kuću podigao na djedovini. U održavanju domaćinstva pomaže mu komšija.

- Ko zna šta se tu radi? Važno je da mi nemamo problema. Dođu ljudi i odu. Ne pričaju. Imaju muku, pa gledaju svoja posla. Ko je tu kriv, a ko prav neka utvrdi policija - zaključuje jedna starija žena. (Novosti.rs)