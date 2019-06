Mitropoit Amfilohije: Dokument iz 1919. godine potvrđuje crkvenu imovinu

Podgorica - NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfolohije izjavio je da Mitropolija ima dokument iz 1919. godine u kome stoji šta tačno pripada državi Crnoj Gori, što će predstaviti i međunarodnoj javnosti.

"Od svih crkava samo jedna kapela u bolnici Danilo Prvi upisana je kao državna imovina, sve ostalo je pripadalo crkvi. I 1868. i 1878. godine i za vrijeme kralja Nikole navodi se šta je državno, šta je vladarske kuće, a šta je crkveno", rekao je mitropolit Amfilohije za RTS.

On je poručio da Mitropolija crnogorsko-primorska traži da se crkvena imovina koja je oduzeta poslije Drugog svjetskog rata vrati, što je i urađeno 2000. godine, ali je ta odluka poslije ukinuta.

Mitropolit Amfilohije kaže da se nada da će crnogorske vlasti shvatiti da politici ne mogu da podređuju biće Crne Gore, njenu istoriju, a pogotovo duhovnost, te da bi usvajanje zakona kojim bi imovina crkve postala državna bio nastavak zločina izvršenog rušenjem crkve na Lovćenu poslije Drugog svjetskog rata.

Govoreći o poruci koju je poslao na današnjem Trojičindanskom saboru ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje je pozvao crnogorske vlasti da donose zakone kakve je pisao Sveti Petar Cetinjski i "da ne stvaraju razdore i mržnju", mitropolit Amfilohije je rekao da se nada se da će crnogorske vlasti to razumjeti.

"To nije samo moja poruka i episkopskog savjeta, već i poruka čitavog naroda, sveštenstva i monaštva", naglasio je mitropolit Amfilohije.

Ako vlasti u Podgorici zaista hoće istinsku budućnost Crne Gore, kaže mitropolit Amfilohije, ne mogu je graditi na drugim, osim na temeljima na kojima je sagrađena i građena kroz vijekove, naročito do 1918. i nakon toga sve do danas.

Na kritike da je Sabor bio političkog karaktera, mitropolit Amfilohije kaže da je svakom na skupu bilo jasno da tu nema nikakve veze sa politikom.

"To je crkva božja i narod koj je iznade svega vjeran Svetom Petru Cetinjskom i Svetom Vasiliju Ostroškom", naveo je mitropolit Amfilohije.

Prema njegovim rečima, vlasti ne mogu da podređuju svojoj politici "biće Crne Gore i njenu sveukupnu istoriju", pogotovo njenu duhovnost.

Na tvrdnje crnogorskih vlasti vlasti da je kralj Aleksandar Karađorđević ukinuo mitropoliju, mitropolit Amfilohije kaže da je on samo potvrdio odluku crkve, nekadašnje Pećke patrijaršije na saboru koji je predvodio mitropolit crnogorski.

"Sve sveštenstvo i monaštvo je tada prišlo i objedinilo se. To jedinstvo traje do danas. Nadam se da će to vlast shvatiti, da je to protiv bića Crne Gore i njene duše i protiv evropskih zakona", zaključio je mitropolit Amfilohije.