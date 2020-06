Mitropolit Amfilohije: Ne glasajte za bezbožnu vlast koja ruši svetinje

PODGORICA - Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici vjernike da ne glasaju za "bezbožnu vlast koja bi otimala svetinje".

Vladika Amfilohije je rekao da sabranja Crkve vijekovima traju na ovim prostorima i da se sada nastavljaju,a da litije pozivaju na izmirenje braće.

"Ove naše litije su jedinstvene. Narod se probudio duhovno i ništa ne traži. Sabrao se da u ljubavi proslavlja Boga. Ova naša sabranja su vezana i za bezakonje, onaj zakon koja nam je u noćna vremena nametnula Skupština, kojim se otimaju zadužbine drevne, koje nisu građene ni za kaluđere ni vlastodršce, već u slavu Boga", naglasio je mitropolit Amfilohije.

On je rekao da su ova sabranja i "molba onima na vlasti sa se otrijezne i ne otimaju od Crkve Božje".

"Ono što nas je zapanjilo, i nas i Evropu ovih dana, jeste rušenje crkava i otimanje. Započelo je sa otimanjem i rušenjem konaka na Briskoj gori. Ono što je okupator srušio, narod sa Crkvom krenuo da obnavlja i došle su antiterorističke grupe naoružane do zuba kod četiri monahinje. I prijete da će dalje rušiti jer nemamo, navodno, dozvole. Od kad sam mitropolit neprekidno smo tražili dozvole od vlasti", ukazao je vladika Amfilohije.

On je rekao da se nikad nije desilo do danas da prijete da progone one koji nemaju državljanstvo.

"Oni su došli da ugrađuju svoj život u crkvu, ne da razaraju Crnu Goru. Šta je za Crnu Goru - razaranje svih preduzeća i sad treba i hramove razoriti. Je li to za Crnu Goru", upitao je vladika Amfilohije.

On je rekao da su iz Mitropolije crnogorsko-primorske godinama tražili dozvolu za Miholjsku prevlaku i druge hramove.

Mitropolit je dodao da će zato biti nastavljene "bratoljubive litije, poštujući i zdravstvene propise".

"Iako nisu dali istinsko obećanje da će promijeniti zakon, ja se i dalje nadam. Jer ako neće, za takvu vlast narod ne treba da glasa. Crnogorci nikad za takvu vlast nisu glasali bez iz straha, ali straha nema više", poručio je mitropolit Amfilohije.

U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u četvrtak naveče je, po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, služen moleban Presvetoj Bogorodici uz prisustvo velikog broja vjernika.

Pročitan je i proglas Eparhijskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u kojem je najavljen početak litija za nedjelju, 14. jun, u svim gradovima Crne Gore uz poštovanje svih mjera vezanih za pandemiju virusa korona.

Ispred hrama se nakon molebana okupilo više od stotinu sveštenika i monahinja, a na platou se okupilo i oko stotinu građana.