Mitropolit Amfilohije: Ovo nisu radili ni komunisti

BANJALUKA - Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije smatra da se u Crnoj Gori dogodilo vaskrsenje naroda, koji se probudio oslobođen straha, te da je protivljenje spornom Zakonu o slobodi vjeroispovijesti preraslo u borbu za srpski nacionalni identitet.

"To je borba za dostojanstvo, identitet naroda, njegovog bića, duše, za srpski, a ako hoćete i crnogorski identitet. Jer ovo danas nije crnogorstvo, to je montenegrinstvo", rekao je za "Glas Srpske" mitropolit Amfilohije.

Opisujući sporni Zakon o slobodi vjeroispovvijesti mitropolit Amfilohije kaže:

"To je zakon koji povampiruje lenjinizam i duh lenjinističko-staljinističko-titoističke revolucije. Ono što su lenjinisti govorili i radili poslije revolucije, otimajući imovinu i hramove, to praktično radi današnja vlast u Crnoj Gori, samo što oni idu još dublje od onoga što su kod nas radili komunisti poslije Drugog svjetskog rata. Oni su tada nacionalizovali zadužbine, imanja, ali nisu hramove. Ali danas, u 21. vijeku, povampirivati, u ime demokratije, evropskih vrijednosti, jednu takvu ideologiju, kako je ja nazivam bogoubilačku i bratoubilačku, to se u ovom trenutku dešava samo u Crnoj Gori", kaže mitropolit Amfilohije.

Osvrćući se na stalno nametanje crnogorskog identiteta i državnosti, mitropolit je istakao da se pokušava graditi identitet Crne Gore na osnovu onoga što se dogodilo za vrijeme komunizma, zaboravljajući ranijih deset vijekova.

"Pozivaju se na Crnu Goru kralja Nikole koja ni po svojim granicama, ni po svom sadržaju i mentalitetu nema nikakve veze sa ovom fildžan-avnojevskom Crnom Gorom, rođenom u Titovom Jajcu", kaže mitropolit Amfilohije.

Mitropolit Amfilohije istakao je da je, iako vlast u Crnoj Gori pokušava da vaskrsenje naroda tumači kao političko, ovdje zaista riječ o probuđenom narodu koji samo brani svoje svetinje.

"Ovo što se sada dešava u narodu, to je i meni neko čudo živo. Najedanput, narod se probudio oslobođen straha, a buđenje naroda u Crnoj Gori doprinijelo je jedinstvu sveukupnog srpskog naroda i crkve u Republici Srpskoj, Srbiji i širom svijeta", istakao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit je ocijenio da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije očekivao takav odgovor naroda na sporni Zakon o slobodi vjeroispovijesti.

"Oni su vjerovatno računali, kad je sve krenulo, da će to trajati dan ili dva. Međutim, to je toliko duboko, to je biće naroda. Priznajem i ja sam iznenađen probuđenošću naroda, od djeteta do starca. To je iznad svega jedno duhovno buđenje. Mnogo je ozbiljna situacija, a bojim se da ovi na vlasti to nisu shvatili", rekao je mitropolit Amfilohije.

Prema riječima mitropilita, crnogorska vlast sebe poistovjećuje sa Crnom Gorom i ponaša se tako da je onaj ko je protiv njihovih odluka protiv Crne Gore.

"To je apsurd. Kako Mitropolija crnogorsko-primorska može biti protiv države koju je stvorila. Zatvorili su 17 ljudi, a čak i oni sami, njihovi poslanici izjavljuju da su spremni na građanski rat, do te mjere idu", rekao je mitropolit Amfilohije.

Govoreći o odgovoru Srpske pravoslavne crkve (SPC) na Zakon o slobodi vjeroispovijesti, mitropolit Amfilohije je naglasio da je apelacija Ustavnom sudu Crne Gore pri kraju.

Mitropolit Amfilohije je rekao da su dobili poziv crnogorskog premijera Duška Markovića za dijalog, ali da "taj njihov dijalog traje kao monolog od 1945. godine do danas".

"Od 2015. godine pokušavaju navodno da uspostave dijalog, ali što se tiče SPC, to je pokušaj nametanja njihovog shvatanja. I povodom prvog prijedloga zakona o vjerskim zajednicama nije bilo suštinskog dijaloga, jer jedan od osnovnih nedostataka tog prvog i ovog novog zakona je i to da oni lišavaju crkvu njenog dugogodišnjeg imena. Ova crkva se zove crkvom dvije hiljade godina, a ne vjerskom zajednicom. Ali prirodno je da se oni prema crkvi ponašaju onako kako su kao kumrovečki đaci naučili od svojih učitelja", istakao je mitropolit Amfilohije.

Govoreći o mogućem raspletu situacije u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije je rekao da vjeruje da će se crnogorski zvaničnici pokajati, ali da je to teško očekivati s obzirom na to kako su krenuli.

"Bez pokajanja nema spasenja i to je sva priča. Ako oni žele da grade državu na bezakonju, to je njihov problem. Ali ovaj narod ne može da trpi tirane. I ako oni ne shvataju da je ovo iz naroda, da je zahtjev dubinski, oni moraju da odu s vlasti. Mi smo spremni za iskren dijalog, a ne na ovaj način kako oni to žele. Crkva je nastala na dijalogu Boga i čovjeka, prirode, neba i zemlje sa čovjekom", poručio je mitropolit Amfilohije.

Komentarišući spekulacije da raspop Miraš Dedeić želi da novu crnogorsku pravoslavnu crkvu osnuje pod okriljem Vatikana, mitropolit Amfilohije je naglasio da papu Franju poznaje još iz Argentine.

"Pokazao se kao veoma ozbiljan i na slučaju kanonizovanja Alojzija Stepinca, kada je osnovana mješovita katoličko-pravoslavna komisija, tako da sam apsolutno uvjeren da nema razgovora o tome", kaže mitropolit Amfilohije.

On je ocijenio da je zakon koji je usvojen u Crnoj Gori probni balon, te da bi identičan sutra mogla predložiti vlast Kosova sa namjerom da otme Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu i ostale srpske svetinje.

"Oni su već pripremili takav zakon. Zato je ovo dupli grijeh crnogorske vlasti, nakon što su sramno priznali takozvanu državu Kosovo, iako su priznali da je 85 odsto naroda ovdje bilo protiv te odluke", istakao je mitropolit Amfilohije.