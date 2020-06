Mitropolit takozvane CPC: Amfilohije je Kain

Miraš Dedeić ili mitropolit Mihailo u takozvanoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi pozvao je ljude da ne idu na litije, prenosi Radio televizija Crne Gore.

On je rekao da narod time "ne potpiruje oganj pod temelje sopstvene kuće".

"A na vlasti je da tome zlu stanu na kraj, u protivnom neće vam narod i istorija oprostiti", poručio je Mihailo, objavio je RTCG.

Zapanjen je, kako kaže, svojevrsnom izjavom priznanja mitropolita cetinjske filijale Beogradske patrijaršije.

"Koji veli da će vrijeme da pokaže, ukoliko vlasti nastave ovakvu politiku da ne brane Crnu Goru i Crnogorstvo, već svoju vlast i ono što su stekli. Tom rečenicom nedvosmisleno je priznao, kaže mitropolit Mihailo, da je on lično napao Crnu Goru i Crnogorstvo, koje, bjelodano priznaje, vlasti brane od njega. Taj posao, koji nije dostojan jednoga sveštenika zakletoga na Sveto pismo, radi za tuđi račun i interes, s namerom da ubije bratsko u braći," naveo je mitropolit Mihailo.

Tako je i Kain, kaže Mihailo, napao i ubio Avelja i nije odgovarao za bratoubistvo, pa se nada da neće ni on odgovarati.

"Siguran sam da neće pred zemljanskim, ali oće pred nebeskim sudom, do kojega on i ne drži. Jer da je vjerujući držao bi se devete i desete božje zapovijesti da ne poželi ništa što je tuđe i ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. A on upravo je poželio i upro da nam otme crkvenu imovinu i kulturnu baštinu i svaki kamen koji svjedoči Crnu Goru i Crnogorce. Svjedoči celoj javnosti neistinu da naša crkva nije bila autokefalna i da naše crkve nisu naše", navodi se u saopštenju.

Amfilohije prijeti, kako smatra Mihailo, da će ubuduće svaku litiju nadležnima prijavljivati on, kako bi policija hapsila njega, a ne sveštenike njegove crkve.

"Viđeli smo ga kako je Pilatovski oprao ruke od Joanikija, kojega je nedavno naznačio za krivca koji je organizovao litije u Nikšiću, i tako izbjegao da bude uhapšen. Tako se naknadno junačio i na Kosovu i u Krajini. Pa još tvrdi da da je hapšenje i saslušavanje sveštenika zločinački odnos policije prema narodu i Crnoj Gori. A nije zločinački odnos njegovih svještenika prema narodu i državi, kad uprkos zabrani javnoga okupljanja, kao mjere za zaštitu stanovništva od smrtnosne zaraze korona virusom, ti isti svještenici organizuju javna okupljanja. Ko ovođe priziva anđele a ko đavole? I on i svi njegovi popovi javno prizivaju zlo u svakom obliku, samo da sruše ustavni poredak. Ne prezaju ni od očitoga organizovanoga širenja zaraze virusom kovid 19 samo da stanje u zemlji dovedu do haosa i turističku privredu do propasti", zaključuje se u saopštenju.

(B92)