Mjere u Crnoj Gori na snazi do 22. decembra

PODGORICA - Trenutne epidemiološke mjere protiv virusa korona biće na snazi do 22. decembra u Crnoj Gori, gdje je broj novih slučajeva zaraze u posljednje dvije sedmice manji za oko 40 odsto, a broj preminulih manji za oko 16 odsto u odnosu na 14 dana ranije.

Iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici saopšteno je da je i broj hospitalizovanih osoba manji za 24 odsto.

"Prema trenutnim podacima, i dalje osam od 10 preminulih osoba je nevakcinisano, a više od 80 odsto onih koji su na bolničkom liječenju su nevakcinisani. Sve osobe mlađe od 40 godina preminule od kovid infekcije nisu bile vakcinisane", dodaje se u saopštenju.

Iz Instituta navode da je do danas u Crnoj Gori vakcinisano prvom dozom oko 59 odsto, drugom dozom oko 55 odsto, dok je treću dozu primilo 13 odsto odraslog stanovništva.

U saopštenju se ističe da je najveći obuhvat imunizovanih, veći od 70 odsto, u starosnim grupama od 65 do 69 godina, od 70 do 74 i od 75 do 79.

Iz Instituta apeluju na poštovanje mjera i pozivaju na vakcinaciju.