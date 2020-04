Mjere u Crnoj Gori produžene do 30. aprila

PODGORICA - Crnogorsko nacionalno koordinaciono tijelo produžilo je do 30. aprila mjere uvedene za sprečavanja širenja novog virusa korona.

Građanima Crne Gore uveden je policijski čas - od ponedeljka do petka od 19 časova do pet časova narednog dana, subotom od 13 do pet časova narednog dana, a nedjeljom od 11 do pet časova narednog dana.

Između ostalog, u Crnoj Gori je na snazi i zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Mjere propisuju i ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta, tako što na 10 kvadratnih metara može da se nalazi samo jedan potrošač.

Zabranjen je ulazak strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno-sanitarnog nadzora, prenose crnogorski mediji.

Prema ovoj odluci, ostaje obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva.

Na snazi je i dalje zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste, a zatvoreni su disko klubovi, barovi i noćni klubovi, kafići, kafane, kafeterije, restorani i barovi, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima. Zatvoreni su i tržni centri, dječje igraonice, fitneš centri, kazina, kladionice, kockranice.