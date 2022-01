Mjesec dana od nestanka Mateja Periša, otac ne gubi nadu

Prošlo je mjesec dana od kako je Splićanin Matej Periš (27) nestao u Beogradu, a potraga za njim i dalje traje. On je, u noći između 30. i 31. decembra, nestao nakon što je izašao iz noćnog kluba "Gotik", a snimci sa nadzornih kamera samo donekle prate njegovo kretanje.

"S obzirom na vrijeme koje je proteklo moja nada je smanjena, ali nije se ugasila i ja još mislim da će se potraga za mojim Matejem srećno završiti", rekao je Nenad Periš, otac Mateja Periša, koji je u Beograd stigao ubrzo po nestanku mladog Splićanina.

On je za Tanjug dodao i da je slučaj komplikovan, kao i da neke stvari još uvijek ne mogu zbog toga da se zaključe iz snimaka nadzornih kamera napravljenih u noći kada je mladi Splićanin nestao.

"Da li se to može na neki drugi način, softverski, kompjuterski obraditi, to me najviše muči u ovom trenutku. Takođe, i telefon koji je dao zadnji signal dva i po ili tri sata poslije eventualnog ulaska Mateja i telefona u vodu. Tu nemamo konačan odgovor", rekao je on.

U međuvremenu se potraga proširila na Smederevo, Pančevo i Požarevac, uz uključivanje žandarmerije, bridage i policijske ispostave za bezbjednost na rekama. Takođe, policija iz Srbije sarađuje sa hrvatskom policijom, čiji je glavni direktor Nikola Milina najavio je da će policijski tim najvjerovatnije ponovo doći u Srbiju.

Šta znamo do sada?

Nenad Periš došao je u Beograd čim je prijavljen nestanak njegovog sina, i rekao da se neće vraćati dok ga ne pronađu. Policijski službenici pregledali su stotine sati materijala, snimaka sa svih nadzornih kamera sa trase kretanja Periša i okoline i na osnovu njih napravili rekonstrukciju njegovog kretanja, od trenutka izlaska iz pravca Beton hale u 1.43 sati do momenta silaska do Save, u 1.52 sata poslije ponoći, odakle mu se gubi svaki trag.

Nenad Periš je istakao da je, gledajući snimke, razlučio da je Matej još dva puta pokušao da zaustavi taksi, ali sa njima nije bilo razgovora, samo su prošli. To ga kaže navodi na zaključak da je Matej želio negdje da ode i da njegovo konačno odredište nije trebalo da bude i nije bila platforma kod restorana Savanova.

Na osnovu pregleda svih snimaka, jasno je da Matej, od trenutka izlaska iz Beton hale, sem taksiste koga je zaustavio i sa kojim je policija obavila razgovor, nije bio u kontaktu i interakciji ni sa jednom drugom osobom, stoji u saopštenju MUP koje je objavljeno nedavno. MUP je, inače, objavio nedavno rekonstrukciju trase kretanja Mateja Periša, kako bi utvrdili na kojim mjestima se definitivno nalazio nestali mladić noći između 30. i 31. decembra.

Navodi se kako je on napustio "Gotik" i izašao iz Beton Hale u 01.43 časova. Nakon toga uočen je na kameri kako se kreće ka Karađorđevoj ulici. On je nastavio kretanje ka Brankovom mostu i sljedeća lokacija na kojoj je uočen je Karađorđeva ulica, nakon njegovog prolaska ispod Brankovog mosta.

Na tom mjestu je jedina njegova interakcija sa bilo kim na trasi njegovog kretanja. Pokušao je da uđe u taksi. Taksista je identifikovan, ali je rekao da je već imao zakazanu vožnju i da zato nije mogao da primi Mateja.

Posljednji kadar - ušće Save u Dunav

Zatim je Periš nastavio kretanje niz Karađorđevu ulicu, iz koje je skrenuo u Travničku, ka mjestu na kojem se ta ulice seče sa ulicom Braće Krsmanović. Sve vrijeme se kretao sam, i ne postoje indicije da je bilo nečega nasilnog tokom njegovog kretanja. U jednom trenutku se pojavio na snimku u Ulici braće Krsmanović, ali je isključeno njegovo vraćanje uz tu ulicu, kao i uz Travničku.

Sljedeća lokacija na kojoj je uočen Periš je na promenadi kod restorana Savanova. Pošto sat na nadzornim kamerama nije pomjeren poslije prelaska na zimsko računanje vremena, utvrđeno je da je realno vrijeme u kojem je on uočen 1.51.

Navodi se i kako se kretao oko restorana. Njegova silueta je uočena iza žive ograde i nastavio je kretanje ka šetalištu i reci. U snimku se kaže da je on došao do rijeke i da daljim radom nije uočen u bilo kojim drugim dijelovima grada.

Dalje se navodi da je, lociranjem Matejevog telefona preko baznih stanica, indikativno kretanje jednog objekta u rijeci Savi. Vrijeme i trasa kretanja tog objekta se poklapa sa kretanjem Matejevog telefona. U pozadini snimka sa kamera, na kojem je prikazan taj objekat, vide se tramvajski most i Brankov most.

Posljednji prikazani kadar je ka ušću Save u Dunav. U njemu se vidi objekat koji se kreće niz rijeku, a vrijeme i mjesto se poklapaju sa lokacijama Matejevog telefona. Hrvatska policija je najavila da će ponovo ispitati prijatelje nestalog mladića i da će pritom uzeti u obzir i podatke s mobilnog telefona.

Pretraživano Veliko ratno ostrvo

Ministar policije Aleksandar Vulin izjavio je prije nekoliko dana da će policija učiniti sve da se rasvijetli slučaj nestanka Splićanina, te dodao da se sada traga za telom.

"Nastavićemo da tragamo i dokle god se istina ne sazna nećemo prestati", kazao je Vulin, dodavši da policija isključuje mogućnost napada, a pogotovo etnički motivisanog nasilja.

Napomenuo je da će sve moći da se kaže onog momenta kada se istraga završi. Prema njegovim riječima, u četvrtak je policija pretraživala Veliko ratno ostrvo.

"Loši su vremenski uslovi, hladno je. Radimo ono što struka traži, struka kaže da pratimo reku i pratićemo je dok ne budemo došli do istine", naglasio je Vulin.

On je rekao da policija provjerava sve informacije i da nijedna nije ostavljena po strani, a da su provjerene čak i "izjave proročica i komšija".

Posljednji poziv Mateja Periša

Splićanka koja je prijateljica Mateja Periša i koju je on zvao u noći kada je nestao ispričala je kako je došlo do tog poziva i zašto se nije javila. Pokazala je propušten poziv od njega u 22.29 i rekla da je on nju pokušao da dobije da bi je pitao gdje da sa društvom izađe dalje.

"Došla sam ovde danas jer ne želim da se krijem. Nije istina da sam nestala. Ja sam izbrisala Instagram i Facebook zbog prijetnji ljudi što su mi slali", rekla je ona za televiziju Prva.

Dodala je da je policija vidjela njene kontakte sa Matejem i da ju je odmah kontaktirala.

"Ja sam od 31.12. u kontaktu s policijom i maksimalno sarađujem. Javljam svaku moguću informaciju da bih pomogla istrazi. Prošla sam izjavu, poligraf i dopustila sam policiji da pregledaju moj stan i automobil", rekla je.

Ona je objasnila šta se dogododilo i kako nije vidjela Matejev poziv. Kako je rekla, ona je u Beograd došla 27. decembra uveče i bila je smještena kod prijateljica. U međuvremenu se razboljela. Kako je rekla, tek 30. decembra je pošla na večeru, i pred ulazak u restoran joj je zazvonio telefon. Tada ju je prijateljica pitala da li da joj doda telefon, pošto je bio na zadnjem sjedištu automobila, ali ona joj je rekla da sačeka dok parkira.

Navodi da je na ulazu u restoran vidjela da joj je Matej prvo poslao poruku na Instagramu jer je vidio da je ona u Beogradu, a pošto nije imala internet, onda ju je pozvao.

"On je sa društvom bio u restoranu i htjeli su me nazvati i pitati gdje da idu dalje. Ja sam mu odgovorila na Instagram poruku: Ko je došao u Beograd? Misleći da je možda i moj brat. Matej mi nikad nije odgovorio", rekla je.

(Euronews)