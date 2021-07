Mjesecima zlostavljao sedmogodišnju djevojčicu, osuđen na svega pet godina

Nikola B. (20) iz okoline Velikog Gradišta osuđen je na pet godina zatvora jer je tokom 2019. godine u više navrata silovao djevojčicu (7) iz komšiluka.

Apelacioni sud u Kragujevcu tako je potvrdio presudu Višeg suda u Požarevcu, piše "Kurir".

"Nikola B. se teretio da je od oktobra do decembra 2019. devojčicu, koja mu je bila komšinica, seksualno zlostavljao. On je iskoristio to što je bio blizak sa porodicom nesrećnog deteta, te ju je u njenoj kući napao više puta", rekao je izvor upućen u slučaj.

Kako je on u vrijeme obljube bio mlaši punoljetnik, a nije ranije osuđivan, sud mu je potvrdio kaznu od pet godina.

"Zanimljivo je da je on razotkriven tokom akcije 'Armagedon' jer je fotografije oštećene devojčice objavljivao na jednom austrijskom sajtu. Policija ga je uhapsila zbog pornografije, ali kad su shvatili da je seksualno zlostavljao dete predali su ga Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu", dodao je izvor.