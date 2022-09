Mještane brojka ostavila u čudu: "Oprosti im Bože jer ne znaju popisivati"

IMOTSKI - Tek što su objelodanjeni zvanični podaci Državnog zavoda za statistiku o rezultatima popisa stanovništva 2021. u Hrvatskoj, uslijedile su salve komentara.

Prvi, svakako onaj najvažniji, jesta da je u Hrvatskoj manje za blizu pola miliona stanovnika od zadnjeg popisa 2011.

Potom drugi podatak koji je upao u oči javnosti jeste taj da je u Hrvatskoj i manje katolika. Ali, živi interes Imoćana izazvali su podaci DZS-a za opštinu Zmijavci.

Zmijavci, ukupno popisana 1.654 stanovnika, od kojih 1.624 Hrvata (98,2 odsto), 24 Srbina (1,45 odsto) i tako dalje...

Ono što je začudilo sve svakako je sljedeći podatak. U rubrici "šta ste po vjeri" piše ovako: katolici 592 (35,8 odsto), pravoslavci 8 (0,48 odsto) i kategorija "ostale religije, pokreti i svjetonazori" 1.010 osoba ili 61,06 odsto.

Znači u Zmijavcima samo 592 katolika?

"Ma cijeli dan u četvrtak, a nakon objave podataka zovu me sa svih strana, pusti novinari, prijatelji, kolege. Neki pitaju ozbiljno, neki me zezaju, smiju se, a što ću im reći. Rezultati Državnog zavoda za statistiku su takvi, a na terenu, evo sada neka dođe sto i jedna nezavisna popisna komisija, te brojke će se okrenuti naopako. Jer, ja i svi u Zmijavcima smo mišljenja da je došlo do greške u popisivanju, da onaj ko je popisivao nije uredno pitao naše ljude što su po vjeroispovijesti, katolici, pravoslavci, muslimani, ateisti ili nešto peto. Prema tome, kada sagledamo i naslovnice na nekim portalima koji ističu da je u Hrvatskoj pao broj katolika, to može biti, ali ako su se popisivali ovako kao u nas u Zmijavcima, onda ništa nije čudno", riječi su načelnika Opštine Zmijavci Mije Šute.

"Ma dajte, ljudi moji, što se ovo događa, jel' se to netko šali ili hoće moje Zmijavce i Zmijavčane ocrniti. Ne mogu vjerovati u te podatke Državnog zavoda za statistiku. Ma da samo oko 600 katolika u mojoj župi!? A Zmijavci k‘o niti jedno ovako malo mjesto ima dvije prelijepe crkve. Smiješno", kaže zmijavački župnik fra Frano Laco za Jutarnji list i dodaje:

"Ljudi moji, ja sam u Zmijavcima od 2009. godine, od 2013. sam župnik. Znam svaku kuću, nema jedne koju nisam blagoslovio. Nije bio niti jedan sprovod a da nije bio po našem katoličkom obredu. Konačno, mjesečno potrošim više od tisuću hostija, nema djeteta koje se rodilo u tom periodu a da ga nisam krstio u našoj crkvi, sva vjenčanja mojih župljana obavio sam po našim obredima, nema mještanina koji je u tom periodu umro a da mu nisam podario sakramente pomazanja. Ko je i kako to popisivao, ja ne znam, ali, brate moj, to bi trebalo vidjeti, pa ako je potrebno, izvršiti novi popis. Ovako ispada da su Zmijavci nekatoličko mjesto, da ima više nevjernika, nego vjernika. A što mogu kazati, oprosti im, Bože, jer ne znaju popisivati", poručuje fra Frano Laco.

I ostali mještani Zmijavaca koji su kontaktirani da komentarišu ove statističke podatke samo su se slatko nasmijali.